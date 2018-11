L'implantation des toilettes publiques lancée

Par DDK | Il ya 12 minutes | 12 lecture(s)

Trois sites ont été choisis pour l'implantation des toilettes publiques acquises depuis plus de deux ans et gardées au niveau du parc communal. Il s'agit du terrain vide à proximité du stationnement des fourgons à destination de Tafoughalt, de la place jouxtant l'arrêt des fourgons vers Frikat et Hennia près du mur de clôture du CEM Krim Rabah, et d'un autre lieu au marché central des fruits et légumes. «Ces sanitaires vont soulager aussi bien les passants que les voyageurs vers les destinations précitées. On a confié les opérations aux entreprises. En principe, elles ne tarderont pas à être opérationnelles», nous a confié M. Brahim Bahmad en sa qualité d'adjoint au maire. Par ailleurs, notre interlocuteur nous a répondu qu'elles seront confiées en principe à des personnes handicapées pour les gérer. «Au moins, nous caserons quelques handicapés qui ne peuvent pas travailler ailleurs», a-t-il souligné. Il est à signaler que ces toilettes sont attendues depuis longtemps. Actuellement, seules les toilettes du jardin public du centre-ville sont opérationnelles, mais manquant de commodités d’hygiène nécessaires, elles sont boudées par les passants qui se rabattent sur les cafés, obligeant les gérants à prétexter un manque d’eau pour limiter le flux. «On ne peut pas laisser les sanitaires ouverts à tout passant, certains ne laissent même pas les lieux propres», a dit un gérant de café qui ne donne la clef qu’à ses clients. «Avec cette méthode, les personnes font très attention à la propreté des lieux», nous a confié le même gérant. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de voir ces toilettes publiques installées dans les lieux indiqués. «C'est regrettable de voir certains uriner derrière Un arbre ou contre un mur sous les regards de familles et de femmes de passage. Mais que dire quand la personne est malade ou à bout de rétention. Avec l'implantation de ces cabinets d'aisance, les gens feront certainement preuve de pudeur et oublieront ces pratiques, au moment où l'on parle de concours de la ville la plus propre de la wilaya», a estimé de son côté un autre élu à l'APC. Cela étant, l'actuel exécutif est passé à l'action en attendant l’installation d'autres toilettes dans des endroits fréquentés par de nombreuses personnes à l'exemple de l'arrêt des taxis et des fourgons vers Boghni, un lieu retiré où les voyageurs sont nombreux. Amar Ouramdane