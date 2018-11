Communiqué de la SDC Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 12 minutes | 8 lecture(s)

La sensibilisation des citoyens (les abonnés) sur l’utilisation appropriée du gaz naturel s’avère plus que jamais indissociable des préoccupations de la Direction de la distribution, vu l’évolution croissante de la pénétration du gaz naturel dans la wilaya de Tizi-Ouzou, enclenchée par les programmes publics qui visent à alimenter l’ensemble du territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou. Pour rappel, la Direction de Tizi-Ouzou a raccordé depuis le 1er janvier 2018, pas moins de 17 795 foyers au gaz naturel sur 644 Km de réseau de gaz. À cet effet, la Direction de la Distribution de Tizi-Ouzou et comme chaque année, entame une caravane de sensibilisation sur la bonne utilisation du gaz naturel dont le lancement officiel s’est fait au village Ighil El Mal à Béni Zmenzer le 1 novembre dernier, où s’est déroulée la mise en service gaz au profit de 971 foyers. Cette campagne concernera les régions où la mise en service du gaz est récente ou imminente et ce, dans le but de faire connaitre les avantages qu’offre cette commodité et son impact positif sur la vie des citoyens, mais aussi dans le but de prévenir contre les dangers que peut engendrer la mauvaise utilisation de cette énergie par le non-respect des règles de sécurité ainsi que les appareils contrefaits ou ne répondant pas aux normes de sécurité. La campagne s’étale sur toute la période hivernale 2018/2019 et touchera plus de 30 localités de la wilaya de Tizi-Ouzou : Aghribs, Yakouren, Fréha, Azazga, Béni Douala, Béni Zmenzer, Bouzeguène, Ain Zaouia, Tizi-Gheniff, Bounouh, M’Kira, Mekla, Ait Khellili, Ouacif, Ait Abdelmoumène, Béni Yenni, Abizar, Azeffoun, Ifflissen, Tala Athmane, Makouda, Mizrana, Tigzirt, Timizart, Iferhounène, Maâtkas, Larbaâ Nath Irathen, Souamaa, Aghrib, Ouadhias, Djemaa Saharidj… La compagne de sensibilisation se présente sous différentes formes : Des actions de proximité pour le grand public, sous formes de portes-ouvertes et des séances pédagogiques destinées aux élèves du premier et deuxième paliers, primaire et moyen. En collaboration avec la Direction de l’Education, la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels et la Protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou, nous organisons des rencontres d’information, des débats sur le thème du gaz naturel, ses avantages et les dangers qui découlent de sa mauvaise utilisation, des démonstrations sur les gestes qui sauvent et les premiers secours en cas de fuite de gaz ou d’asphyxie au monoxyde de carbone. Des flyers et dépliants sont distribués, des affiches de sensibilisation placardées dans les places publiques, les halls d’accueil des agences commerciales et dans les immeubles au passage des attachés commerciaux pour la relève, une manière de toucher les femmes aux foyers. On ne cessera de rappeler à la population l’importance de la vigilance quant à l’utilisation du gaz naturel qui doit rester une source de confort, non une source de malaise. Nos services de dépannage restent joignables 24/24 aux numéros 026 19 01 01 / 026 19 02 02.