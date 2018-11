Hormis une agence SAA...

Par DDK | Il ya 39 minutes | 95 lecture(s)

Hormis une agence d’assurance SAA, la commune de Souk El-Tenine ne dispose pas d’autres structures, institutions ou organismes de prestation de services, banques, agences CNAS, CASNOS, recette et inspection d’impôts…

Du coup, les citoyens désireux des services de ces agences ou organismes sont obligés de se rendre, généralement, à Boghni ou encore plus loin, à Tizi-Ouzou. Même si la situation s’est améliorée ces dernières années avec l’ouverture dans la commune limitrophe, à Maâtkas chef-lieu de daïra, Souk El-Khemis, de quelques services, comme les antennes du contrôle médical ou l’agence locale de la caisse nationale des retraites (CNR), il reste que la région est toujours loin de la couverture souhaitable en la matière. Cette situation risque de durer encore, puisque le projet de restructuration du chef- lieu, où a été prévu un étage de services pour divers secteurs pour l’installation de succursales ou d’agences, ne peut se réaliser avant plusieurs années. Ceci est d’autant plus vrai que les travaux qui seraient tributaires, selon nos sources, d’une nouvelle étude et d’autres négociations entre l’APC et l’agence foncière, n’ont même pas été entamés. Ceci dit, nous avons appris au niveau de l’APC, dont les responsables se disent «conscients de ce fait», que des prospections se font actuellement pour dégager des locaux ou des assiettes foncières à mettre éventuellement à profit pour permettre l’ouverture d’un maximum de prestataires de services du genre, en attendant la concrétisation du projet sus cité. A titre d’exemple, on nous informe que l’actuelle bâtisse en construction, mitoyenne du siège de l’APC, et destinée à abriter un nouveau bureau de poste, est pressentie pour être affectée à l’implantation d’une agence bancaire. «Nous sommes en train de confectionner une fiche technique pour les besoins du financement de l’achèvement de cette structure et puis, nous penserons à l’éventualité de son affectation pour abriter une agence de banque», dira, en effet, le maire de cette localité. A ce même titre et sur un autre registre, il est aussi à déplorer l’absence de médecins spécialistes au niveau de cette commune, à l’exception d’un interniste.

Rabah A.