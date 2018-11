La piste vers Idarwazène bétonnée

Par DDK | Il ya 38 minutes | 86 lecture(s)

C'est l'une des dernières pistes de Tafoughalt, l'un des plus grands villages de la commune d'Ait Yahia Moussa, avec plus de six mille habitants, qui vient d'être bétonnée dans le cadre des PCD 2018. Il s'agit de la piste menant du centre du village vers Idarwazène. En effet, ces dernières années, plusieurs constructions ont vu le jour dans cette partie de la région, si bien que le bétonnage de cette piste de plus de 1 500 m s'est imposé. «Nous sommes vraiment contents de voir l'entreprise commencer les travaux. Une fois cet axe bétonné, d’autres gens auront envie de venir construire par ici, nous aurons ainsi plus de voisins», nous dira l'un des premiers habitants à avoir construire en dehors du village. Et de poursuivre: «Quand j'ai lancé ma construction, tous les villageois me prenaient pour un fou parce qu'il n'y avait même pas de piste. A présent, tous les terrains situés dans ce périmètre sont très convoités. En plus, le bétonnage de cette piste permettra à de nombreux agriculteurs de travailler leurs terres restées en jachère durant des années». Dans ce village, pratiquement toutes les pistes ont été soit bitumées en tapis soit bétonnées pour celles qui sont étroites et où les engins ne pourraient pas passer. On citera celle vers Ath Ouméziane, celle vers Ath Abdellah et celle vers Iâzavène, alors que celles vers Idemichène, Ihmitouchène ou vers Vouziri ont été bétonnées durant les dernières années du mandat de l'APC sortante. Si toutes ces pistes ne posent plus problème pour les habitants de ces quartiers, il n'en est pas de même pour le chemin communal reliant tout le village à la RN25 sur environ quatre kilomètres. Cette route est si dégradée que, dernièrement, à cause des pluies diluviennes, elle a failli être fermée à la circulation. Toutes les eaux pluviales ont débordé sur la chaussée charriant sur leur passage des gravats et des objets hétéroclites car les ouvrages d'art et les fossés ont été entièrement obstrués notamment après les travaux des réseaux de gaz naturel. «Nous demandons aux autorités locales de dépêcher une entreprise qui ouvrira tous les ouvrages fermés ainsi que les fossés. Puis, affecter un ouvrier communal qui s'occupera du nettoyage au quotidien ainsi que bien sûr la rénovation de chemin communal dont les accotements ont été détériorés par toutes les entreprises auxquelles ont été confiées des opérations diverses», nous dira un transporteur de voyageurs par fourgon qui explique qu’avec ses collègues, ils comptent «adresser à l'APC une série de revendications».

A. O.