Une campagne de dépistage du cancer de la prostate a eu lieu, avant-hier, au niveau de la polyclinique de la commune de Béni Douala, 17 km au Sud-est de la wilaya de Tizi-Ouzou. Une initiative de l’association «Rahma» d'aide aux cancéreux, en collaboration avec le comité du village Aït Bouyahia. Les citoyens ont afflué dès les premières heures de la matinée. Plus de 180 personnes ont eu droit à un test d'analyse du PSA, suivi d'une consultation, deux opérations assurées par des professeurs et chirurgiens urologues. Ces derniers n’ont pas manqué de sensibiliser les consultants sur les mesures nécessaires de prévention et de lutte contre ce cancer, qui fait partie des cinq types les plus répandus dans le monde. Les membres de l'association Rahma ont réaffirmé leur «volonté de continuer la lutte et la prévention contre ce cancer qui touche surtout les hommes âgés de 50 ans et plus». Les membres du comité du village ont exprimé leur gratitude face à «ce noble geste de cette association qui a répondu favorablement à notre appel. 180 personnes des différentes communes de la daïra ont pu bénéficier de ce teste gratuitement», précise un membre du comité du village. Et d’ajouter : «Nous tenons à remercier vivement les services de la polyclinique qui nous ont accueillis et les services de la protection civile qui accompagnent les citoyens annuellement». L’opération de dépistage a été unanimement saluée par la population locale.

Lyes Mechouek