Des foyers de Tagelt privés de gaz

Par DDK | Il ya 38 minutes | 92 lecture(s)

Les foyers de Tagelt, village relevant de la commune de Souamaâ, dans la daïra de Mekla, ont été raccordés, tout récemment, au réseau de gaz naturel. Toutefois, il reste une quinzaine qui ne sont pas encore raccordés. Selon un citoyen de Tagelt, «les familles privées de cette énergie vitale sollicitent avec insistance la précieuse intervention du directeur de l’énergie de la wilaya de Tizi-Ouzou, afin que tous les villageois bénéficient de cette énergie et surtout pour que la satisfaction soit totale dans ce village reculé de la municipalité de Souamaâ.» Et à un autre d’ajouter avec beaucoup d’espoir : «Comme vous le savez, les villages de la Kabylie sont réputés pour leur froid glacial en hiver, d’où l’impérieuse nécessité de les alimenter en cette énergie vitale. Nous souhaiterions que notre cri de détresse soit entendu par les autorités locales et par le directeur de l’énergie.»

Hocine Amrouni.