Opération à Boumahni…

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le comité des villages de Boumahni est à pied d'oeuvre sur plusieurs plans à travees les actions qu'il mène sur le terrain. La dernière en date concerne l'organisation, vendredi dernier, d’un volontariat dédié à la propreté et la protection de l'environnement avec la participation des centaines de volontaires mobilisés pour la bonne cause. Ainsi, marquée par une parfaite organisation appuyée par la mise à la disposition du comité de moyens privés, à savoir des engins de travaux publics, des camions et des tracteurs, l'action citoyenne est couronnée par le succès. En effet, en plus du nettoyage des abords des routes des emballages jetés anarchiquement, les villageois ont axé leurs efforts à essayer d'éliminer les décharges sauvages notamment au niveau de l'axe routier reliant le village Mechmel à Boumahni, où les atteintes à la nature ont pris une proportion alarmante. Quant à la principale liaison vers la majorité des villages, plus particulièrement au lieu dit "château d'eau" et sur l'axe Kantidja pour rallier le CW12, elle a fait l'objet d'une intervention pour nettoyer les accotements et les fossés. La présence sur le terrain pour améliorer le cadre altéré par les déchets, a été remarquée dans les 16 villages que compte Boumahni, ce qui dénote la prise de conscience des citoyens en faveur des bonnes actions. Tout compte fait le comité des villages de Boumahni est sur la bonne voie pour insuffler une nouvelle dynamique qui sera marquée, selon son président M. Berkani Youcef, "par l'accélération des démarches pour concrétiser notre plan d'action qui commence par le désenclavement de Boumahni, par la réalisation d'un dalot au lieu dit Akham N'chikh.Et d'ajouter «que la mise en service du gaz dans la totalité des villages et la generalisation de la fibre optique, ainsi que le règlement de l'étude du sol des glissements d'Ait Said Oumhamed et d'Ikoubaene demeure des priorités pour tous les membres du comité auquel je rend hommage pour leur dévouement».

Merzouk Haddadi.