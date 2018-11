Volontariats à El-Hammam

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Cela fait plusieurs week-end que les habitants du village El-Hammam, relevant de la localité de Larbâa Nath Irathen, organise des volontariats pour ramasser les détritus et nettoyer les différents caniveaux bouchés par les dernières intempéries. En effet, l’ensemble des habitants, munis de pioches et de râteaux, se sont donnés rendez-vous au lieu où le volontariat est prévu. Aussitôt arrivés, ils se sont mis au travail dans une ambiance de fraternité et de joie. Lors de ces nombreux volontariats, les citoyens nettoient les artères du village pour éviter tout éboulement, surtout que par le passé, bien que nettoyée et entretenue par les citoyens, cela n’avait pas empêché un glissement de terrain qui a bloqué l’axe principal à la circulation des usagers, durant toute une matinée. Un habitant, participant à cette louable action, dira : “Ces actions de volontariat sont un lègue de nos aïeux et que nous devons préserver car beaucoup de bonnes choses sont réalisées grâce à ces actions, et nous ne comptons pas nous arrêter là, car d’autres suivront”.

Youcef Ziad.