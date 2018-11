Brèves de Tirmitine

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Du rafistolage en attendant mieux

La route, menant du chemin de wilaya traversant la commune de Tirmitine et transitant par le village Sidi Salah jusqu’à l’endroit communément appelé «la casse», est dans un état de dégradation avancé. Il n’y a pas un seul tronçon qui a échappé au délabrement. En effet, cette route n’est qu’un ensemble de nids-de-poule et crevasses, au grand dam des automobilistes et riverains. Les premiers préfèrent dans leur majorité faire de longs détours pour éviter cette «corvée» que représente une telle traversée, pour les seconds, ils prennent leur mal en patience en subissant la poussière en été et la boue en hiver, dans l’espoir de voir la situation s’amélioret un jour, en dotant la dite route d’ouvrages pour le drainage des eaux pluviales. A ce sujet et à notre question récemment sur l’état général des routes dans sa commune, le maire de la localité a souligné que la réfection de celles-ci est “programmée pour bientôt dans le cadre des projets sectoriels et qu’en attendant, l’APC opère des replâtrages, dans la limite de ses moyens”.

Saison oléicole peu prometteuse

Selon un agriculteur et en même temps propriétaire de plusieurs oliveraies au village Ait Ammar, la récolte oléicole pour cette année est largement en dessous de la moyenne. Si au cours de la saison passée, le rendement a été des plus satisfaisants, il est attendu une production de l’huile d’olives des plus faibles pour l’année en cours. «Le phénomène naturel de saisonnement en est une des raisons. Mais, aussi, le mauvais entretien et le manque de soins réservés aux oliviers y sont pour beaucoup dans la faible récolte de quelques saisons», nous a informés cet agriculteur. Pourtant la subdivision de l’agriculture qui englobe, outre cette commune, celles de Maâtkas, Béni Zmenzer et Souk El-Tenine, intensifie les campagnes et les conseils en direction des oléiculteurs et oléifacteurs afin d’optimiser cette filière qui représente un moyen vivrier relativement considérable pour les habitants de ces régions. Cette faible récolte se répercutera certainement sur le prix du fruit. Alors que le litre d’huile était cédé entre 650 et 750 DA précédemment, il sera certainement revu à la hausse dans les jours à venir.

Toujours des embouteillages à Thiplakine…

Si les travaux de la pénétrante à l’autoroute Est-ouest, en son tronçon communément appelé La casse ou encore Thiplakine sont en nette progression, il n’en demeure pas moins que d’énormes bouchons, connus en cet endroit, subsistent toujours. Cela est visible, notamment, aux heures de pointe où les usagers qui sont très nombreux, souffrent le martyr pour la traverser. Du reste, il est à signaler que les travaux sont toujours en cours et l’état des lieux est toujours non conforme aux plans initiaux et définitifs. L’absence ou l’insuffisance de signalisation expose aussi les automobilistes aux risques d’accidents et de collisions. Ces derniers n’arrivent pas à repérer les voies de circulation qui leur sont réservées, en attendant l’achèvement total du projet.

Rabah A.