élan de solidarité pour sauver Rabéa

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Les actions de solidarité envers des personnes malades se poursuivent à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou afin de venir en aide à des familles incapables de soigner leurs enfants. A Béni Douala et plus exactement au niveau du village Tamaghoucht, une commission de solidarité est née afin de sauver Rabéa Becharef âgée de 36 ans, atteinte d’une scoliose congénitale du dos et nécessitant une intervention chirurgicale dans les meilleurs délais pour éviter des complications d’ordre pulmonaires et cardiaques, apprend-on d’un membre de la commission. De ce fait, une prise en charge à l’étranger est indispensable. Les citoyens de cette bourgade se sont vite dépêchés de débuter une collecte de fonds pour récolter une somme de 18 000 euros, nécessaire à la prise en charge. Les membres de ladite commission ont entamé la collecte au niveau du village dans un premier temps, suivie peu après d’une caravane de dans une tournée dans les différents villages de la daïra où des urnes ont été implantées dans les endroits les plus fréquentés dans l’espoir d’atteindre la somme le plus tôt possible. Un appel à été lancé même aux émigrés de la localité pour contribuer à cette collecte en s’approchant du comité des émigrés chargé de cette action. «Nous lançons un appel de solidarité à toute âme charitable pour participer à cette collecte. Pour plus d’information, veuillez nous contacter à ces deux numéros: 0792503148/ 0557816025. Et pour ceux qui désirent verser de l’argent directement au compte de Rabéa, son CCP est 0016130153 clé 40. Nous, membres de la commission de solidarité Rabéa Becharef et la famille Becharef, remercions infiniment tous les bienfaiteurs ayant pris part à cette campagne de solidarité», dira le même interlocuteur», lit-on dans ledit appel.

Lyes Mechouek