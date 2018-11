De nombreuses opérations lancées

Par DDK | Il ya 25 minutes | 12 lecture(s)

L'APC a lancé de nombreuses opérations de réfection à travers toutes les écoles primaires de la commune.

«Au lendemain de notre installation, nous avons fait le tour des 17 établissements que compte notre commune. Après évaluation, nous avons eu une enveloppe conséquente. Toutes les opérations ont été lancées. Celles-ci concernent la peinture, la vitrerie, l'étanchéité et les branchements au gaz naturel», fera savoir Arezki Ouali, adjoint au maire. Notre interlocuteur dira, par ailleurs, que toutes les classes sont chauffées au gaz naturel. «C'est un grand problème qui est résolu avec l'arrivée de cette commodité dans les écoles. On n'aura plus à craindre les aléas de l’approvisionnement en mazout pour tenir tout l'hiver», soulignera-t-il. Au sujet du fonctionnement des cantines scolaires, il dira: «Nous n'avons pas de problème à ce sujet. Je peux vous dire que nous sommes la première commune où les élèves ont pris leurs repas le premier jour de classe. Néanmoins, le personnel de cuisine manque encore. Nous n'arrivons pas à placer des agents de cuisine. Rares sont ceux à postuler pour ce poste à 8 000 dinars avec ces conditions de recrutement des plus aberrantes». Dans cette commune, quatre écoles n'ont pas encore de cantine. Il s'agit de l'école des frères Allel au centre-ville, de Marako d'Ameddah et de Tiâchach. Concernant le projet à l'arrêt depuis cinq ans, au niveau de l'école Mohamed Allel, on croit savoir qu'il sera relancé incessamment alors que pour l’école d’Amrou Boussaid d'Ameddah, les études seront lancées. Pour Marako, la cantine n'est pas inscrite pour le moment. «Nous allons faire de notre mieux pour que toutes les écoles de la commune aient leurs cantines durant notre mandat», a confié dernièrement un autre adjoint au maire, Makhlouf Chikh. Au sujet de la cantine de l'école Mohamed Ibari d'Ighil Boughmari, réformée suite à des failles constatées dans ses piliers, un bureau d'études a été désigné et a lancé le travail nécessaire afin d'évaluer les travaux de confortement nécessaires pour sa remise en service. Dans cette commune de plus de 40 000 habitants, il faut souligner qu'en plus de ces 17 écoles primaires, il y a cinq collèges d'enseignement moyen dont deux au chef-lieu communal (CEM Base 5 et CEM Said Boubeghla), celui d'Ath Itchir et ceux implantés respectivement à Tiâchach et à Ouled Messaoud. A ceux-ci s’ajoutent deux lycées : le lycée polyvalent et le lycée Ouarzedine Achour, vétuste, qui sera remplacé par un autre établissement de 1 300 élèves. Le choix de terrain a été déjà fait et les autres procédures sont en cours. C'est dire que le secteur de l'éducation se porte bien dans cette municipalité qui, au lendemain de l'indépendance, n'avait ni collège ni lycée.

Amar Ouramdane