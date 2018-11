Aït Ouatas d’Imsouhal en fête

Par DDK | Il ya 25 minutes | 11 lecture(s)

Comme il est de coutume, le village Ait Ouatas, petit bourg d’environ 1 000 âmes, de la commune d’Imsouhal, n’a pas dérogé à la règle notamment lorsqu’il s’agit de perpétuer les traditions ancestrales afin de les transmettre de génération en génération. Et pour traduire dans les faits ces us et coutumes, les habitants de ce village implanté dans un vallon, ont commémoré avant-hier l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed QSSL. Un bœuf a été sacrifié pour garnir le couscous de blé et d’orge offert comme déjeuner aux nombreux pèlerins venus des quatre coins de l’ex Michelet notamment, Imsouhal, Iferhounène, Ath bu Youcef, Ain El Hammam, Akbil et Illiltène, mais aussi des autres localités pré-limitrophes à l’instar de Bouzeguène, Illoula et Azazga, pour partager ce moment de joie avec les citoyens de ce hameau, et pourquoi pas prendre aussi un peu de la baraka du saint Sidi Abdelkrim El Ouatassi. Cheikh Nordine, Imam du village originaire d’Adrar qui s’exprime admirablement en langue Kabyle, nous a déclaré que le Prophète Mohamed QSSL «est un homme éclairé qui a sorti l’humanité de l’ignorance vers la lumière?». D’ailleurs pour argumenter ses dires, lors de ces festivités qui ont débuté vers 08 heures, une tente a été installée devant la mosquée en cette journée ensoleillée et une conférence à a été improvisée par ce dernier. L’imam qui a retracé brièvement le parcours et la conduite du prophète Mohammed, lequel a-t-il dit «a prôné un islam social, caractérisé par la paix et la tolérance, le respect d’autrui et l’égalité entre les humains et rejetant toute violence d’où qu’elle vienne.»Du reste, il y a eu du medh, des chants religieux, mais également la diffusion, par une sono, le long de la journée de versets coraniques qui ne se sont d’ailleurs interrompus que lorsque le visiteur rentre dans «L’agraw pour effectuer un don afin de recevoir en échange la Baraka du saint Sidi Abdelkrim El Ouattassi au milieu d’une «assemblée» guidée par Cheikh Nordine, qui adressait des louanges à Dieu. Louanges dits pour l’implorer d’exaucer les vœux de tous ces pèlerins. De même, qu’il y’a lieu de signaler que cette journée du Mawlid Ennabawi a été aussi l’occasion que saisissent les femmes pour mener leurs nouveaux nés à la mosquée du village pour y recevoir la bénédiction de Abdelkrim El Ouattassi appelé communément à Ath Ouatas «Jeddi Abdelkrim» un saint dont la sépulture se trouve dans cette mosquée qui porte son nom.

M. A. B.