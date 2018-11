Les fourgons en grève

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs desservant la ligne Boghni pour rallier les villages de Boumahni, dans la commune d’Ain Zaouia sont en arrêt de travail depuis maintenant plus d'une semaine. Il s'agit en fait d'une grève décrétée unilatéralement par l'ensemble des propriétaires de fourgons et de bus pour réclamer la réhabilitation des tronçons routiers dégradés sur la route de Boumahni. En effet, au niveau du lieu dit Tighilt N'amar Aissa jusqu'à l'ancienne antenne de mairie, la route est devenue impraticable en raison de la prolifération des nids de poules et de la dégradation totale de la chaussée. Le retard dans les travaux de mise en service du gaz naturel et la réalisation d’une conduite d'eau sont à l'origine de cette situation que continuent de déplorer les transporteurs. Pourtant, le projet de son revêtement en béton bitumineux existe. Il est confié à une entreprise, sans qu'il ne soit encore concrétisé sur le terrain. En attendant le dénouement espéré par des centaines de citoyens, les villages de Boumahni vivent une situation de quasi isolement en l'absence de transport vers la ville de Boghni.

M Haddadi.