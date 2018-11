Travaux au centre-ville

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

De menus travaux, importants pour l’amélioration du cadre de vie, sont entamés depuis quelques jours, au centre-ville d’Aïn El Hammam dont certains quartiers nécessitent un lifting en règle. Même si les moyens dont elle dispose ne peuvent pas faire face à toutes les carences recensées çà et là, l’APC tente de parer au plus pressé et d’écarter certains dangers qui menacent les citoyens qui circulent à pied ou en voiture. Des excavations laissées par les travaux de réparation des canalisations d’évacuation d’égouts ont été prises en charge, évitant de la sorte tout risque de chute des passants. Sur la rue Colonel Amirouche où le trottoir a été endommagé en plusieurs endroits suite au débouchage des tuyaux et regards qui déversaient des eaux usées sur la chaussée, les excavations ont été réparées, il y a peu. Par ailleurs, la décharge sauvage qui allait se créer au bas de l’escalier menant de la place centrale à la salle de cinéma, vient d’être éradiquée. Le trottoir nettoyé est prêt à recevoir le carrelage dont il est démuni depuis plusieurs années. L’endroit devenu un réceptacle de divers détritus est en train de reprendre son état initial et surtout de redevenir propre. Il en est de même de l’extrémité de cet espace pour piétons, situé une dizaine de mètres plus bas, où une partie du trottoir et un recoin abandonnés sont en train d’être recouverts avec du carrelage anti dérapant. L’opération identique qui avait ciblé le trottoir jouxtant la station des taxis du centre est en train de prendre fin. Même si elles semblent anodines, ces carences ont été plusieurs fois signalées par les citoyens qui ne s’accommodent ni des dénivellations, ni des amas d’ordures et encore moins des eaux usées qui coulaient à ciel ouvert. Il reste cependant, de nombreux tronçons à «traiter» pour, au moins, évacuer le danger créé par des obstacles et dénivellations dangereux. Une partie de la rue des cordonniers, ainsi que le trottoir de la rue Bounouar ou encore, la bordure de la station de fourgon d’Ath Bouyoucef , devraient également attirer l’attention des responsables. Il y a quelques jours, les travaux étaient concentrés sur l’évacuation des eaux pluviales avec le récurage de certains avaloirs et la réhabilitation de ceux qui étaient endommagés, auparavant.

A. O. T.