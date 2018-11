Les robinets à sec

Par DDK | Il ya 47 minutes | 99 lecture(s)

Après avoir cru sortir du cauchemar de la crise d’eau qu’ont traversée les citoyens du village Taourirt Moussa, commune d’Aït Mahmoud relevant de la daïra de Béni Douala, durant la saison estivale, voila que le problème réapparaît de nouveau. Les habitants du quartier bas de la bourgade, qui n’ont pas vu une goute d’eau couler des robinets depuis vendredi dernier, sont encore une fois, dans un grand désarroi. «Nous sommes sans eau depuis une semaine maintenant, et même dans le cap où l’eau revient, elle n’arrive pas chez nous», se plaint un citoyen. Par ailleurs, et selon les citoyens de ladite localité, le vrai problème est dû, cette fois, à des cassures engendrées au niveau de certaines conduites d’eau qui sont en cours de réparation. Cela a demande la coupure de l’alimentation du château d’eau afin de permettre le bon déroulement des travaux. «La distribution de l’eau doit être équitable. Nous demandons l’arrêt immédiat de ce système de vannes qui a créé beaucoup problèmes. Nous voulons le lancement de la nouvelle conduite d’eau dont les travaux sont achevés depuis longtemps», martèle un autre citoyen. Cette pénurie a créé beaucoup de problèmes, vu que certains procèdent à la fermeture des vannes sises à proximité de leurs demeures pour avoir de l’eau, suscitant l’ire d’autres qui en arrivent même à couper les niches, pendant que d’autres ont recours aux camions citernes, ce qui dénote de la détresse et de l’anarchie engendrées par cette pénurie.

L. M.