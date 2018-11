Les dos d’ânes un casse-tête chinois

Par DDK | Il ya 47 minutes | 83 lecture(s)

à Larbâa Nath Irathen l’ensemble des usagers de la RN15, reliant cette localité à la wilaya de Tizi-Ouzou ou d’autres wilayas, s’accordent à dire que les dos d’ânes implantés anarchiquement sur cette dernière, sont mal conçus, mal situés, et surtout mal signalés. Loin de mettre en doute ou en cause leurs utilités; en effet, le nombre d’accidents signalés sur cette route très fréquentée a plaidé pour une solution d’urgence, il était donc évident que ces dos d’ânes ou ralentisseurs soient réalisés, au grand bonheur des citoyens et des usagers qui ont souffert des excès de vitesses et des accidents récurrents. Mais, certains voulant imposer leur loi, ont implanté des dos d’ânes anarchiquement avec des détritus, sans se soucier des dangers. Très vite, les habitants ainsi que les usagers se sont rendu compte du danger qui les guettait à cause de ces ralentisseurs de malheurs. Car, la signalisation horizontale et verticale fait défaut, en sus des normes qui ne sont pas respectées. La nuit, ou lors du brouillard induisant une mauvaise visibilité, le malheureux automobiliste ne voit plus la route et les dos d’ânes; ce qui fait qu’en générale, il ne ralentit pas au moment de passer sur ces ralentisseurs. Inutile de parler des désagréments et des dégâts qui peuvent être causés aux véhicules ou aux passagers. Un taxieur habitué de cette route nous dira: «effectivement, les dos d’ânes sont très utiles, surtout que les villages que cette route longe, ont connu par le passé les dangers du manque de ralentisseurs. Il ne se passe pas un jour, sans qu’on entende parler d’une voiture qui a percuté un enfant. Certes, les ralentisseurs ont fait baisser les accidents, mais la façon avec laquelle ils sont faits laisse à désirer. Présentement ils représentent un problème; particulièrement en hiver où on les distingue très mal. Plusieurs fois il m’est arrivé de voir une voiture faire un bond et laisser son par choc sur les abords de la route». Et d’ajouter : «normalement les services concernés doivent colorier ces dos d’âne avec une teinte fluorescente pour faciliter leur visibilité.»

Youcef Ziad.