Tablabalt réinvente le partage

Par DDK | Il ya 47 minutes | 79 lecture(s)

Le comité du Village de Tablabalt, relevant de la commune d’Aït Oumalou, vient d’organiser une Waada grandiose pour célébrer la fête de Mouloud, au grand bonheur de la population qui s’est réunie spécialement pour l’occasion. Une fête rehaussée par la présence des autorités locales et de nombreux invités. En effet, pour cette occasion tant attendue par les habitants, surtout par les enfants, un bœuf, trois moutons et un bouc sont immolés, ce mardi, jour du Mouloud. «Nous rendons, par la même occasion, un vibrant hommage à un sportif de notre village, Lamri Samy, qui a malheureusement, perdu la vie cette année, dans un accident de voiture», dira le président du comité du village déjà cité, en l’occurrence, Lounaouci Karim. Et d’ajouter : «Afin de permettre aux familles qui vivent loin du village d’assister à cette waada, nous avons consacré la suite de notre programme pour ce week-end écoulé. Où nous avons honoré notre équipe de football qui remporté la coupe du tournoi de football organisé au niveau de la daïra de Tizi Rached. Nous avons aussi honoré les lauréats des différents examens, à savoir, la 5ème AP, le BEM et le Bac.» Et pour conclure, ce dernier dira: “Les traditions (Timechret, Waâda...) sont un legs de nos aïeux que nous perpétuons fièrement et gardons jalousement. C’est lors de telles circonstances que les habitants du village se réunissent, dans une ambiance de joie et de fraternité. Voir tout ce monde est un pur bonheur. Enfin, les habitants du village en question souhaitent que d’autres actions de ce genre soient organisées à chaque fête, pour souder les liens de rapprochement entre les habitants”.

Y. Z.