Enfin le goudron pour Tamjout

Les travaux de revêtement en bitume de la route de Tamejout, un village situé à trois kilomètres du chef-lieu d’Aïn El Hammam, ont repris depuis quelques jours au grand plaisir des automobilistes qui fréquentent cet axe devenu impraticable. Tant décriée pour le retard de plus d’une année, l’entreprise chargée du revêtement de cette route sur une longueur de 2900 mètres linéaires s’est présentée sur les lieux avec tout son matériel au moment où on ne l’attendait pas. «Nous attendions son retour depuis le mois d’octobre de l’an dernier; il faut dire qu’après une attente de treize mois et maintes réclamations, on ne croyait plus au goudronnage de notre route» nous confie un jeune villageois. Depuis maintenant deux jours, le village est relié à la route nationale 71, via le bourg de Baqalem, au niveau du lieu-dit le kiosque. En ce moment les engins qui viennent de terminer l’axe principal se sont déplacés vers l’intérieur du bourg pour goudronner les ruelles. Cependant l’entreprise est confrontée aux difficultés de l’étroitesse des ruelles où les grands camions ne peuvent y accéder. Même si le revêtement est pour le moment accueilli avec plaisir, les riverains demeurent sceptiques quant à sa durée de vie : «on aurait aimé qu’il soit effectué au moment des chaleurs estivales. On se demande ce qu’il en adviendra lors des pluies et neiges qui pointent à l’horizon». Par ailleurs, nous devons signaler que les accotements n’ont pas été recouverts de goudron. Par endroits, le niveau de l’asphalte est si élevé qu’il représente un danger pour les conducteurs qui quitteraient la route lors d’un croisement ou par inadvertance. Notons également que les fossés sont toujours obstrués et les eaux pluviales ne trouveront pas d’autre issue que le goudron qu’elles ne manqueront pas de ronger.

A. O. T.