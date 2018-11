Relance de l’activité culturelle

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Le moins qu’on puisse dire est que les dynamiques jeunes du mouvement associatif du village Tighilt Mahmoud, sis dans la commune de Souk-el-Tenine, au sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont repris du poil de la bête et ont décidé de la relance des activités culturelles, scientifiques, éducatives… En effet, après quelques temps d’éclipse, et suite à une réunion tenue le week-end, un plan d’action a été tracé pour «une reprise» qui commencera par des activités du café littéraire. Il convient de signaler que le village, dans ce même cadre, a eu déjà par le passé à accueillir plusieurs écrivains et personnalités, à l’instar de Younes Adli, Malika Matoub, Mouloud Lounaouci… Sur un autre plan, selon l’un des membres actifs du collectif, les autres commissions chargées des autres volets ont aussi concocté leurs programmes respectifs. Ainsi, sur le plan du patrimoine, il sera procédé à la collecte de tous les anciens chants, ichewiqen, les chants religieux connus dans toute la région, pour leur préservation et perpétuation. Il en sera de même pour les plantes médicinales et comestibles. Par ailleurs, les jeunes de cette région connue pour son riche et varié patrimoine oléicole, ont aussi décidé de lancer une campagne de greffage au niveau de toutes les oliveraies du village. Pour rappel, le mouvement associatif local s’est illustré par le passé par la célébration des dates symboliques. Il a toujours été le cas pour le double anniversaire des printemps berbère et noir. Un éventail de festivités est présenté à chaque fois, entre expositions, et autres concours de dictée et de Tamazight pour enfants, conférences et défilés de mode.

Rabah A.