Le chantier patine depuis... 6 ans

Par DDK | Il ya 56 minutes | 84 lecture(s)

Lancé en grande pompe en 2012, le nouveau centre de formation professionnelle et d'apprentissage localisé à proximité de l'ex-domaine agricole Aissat Idir n'avance pas à la cadence souhaitée.

Le chantier n’est qu’à 60% d'avancement. Les travaux patinent. «On voit rarement des ouvriers sur ce chantier. Parfois, les travaux restent suspendus durant quatre voire cinq mois. En tout cas, même si le chantier a repris il y a quelques semaines, la cadence de travail n'est pas considérable. Par exemple, la structure métallique achevée depuis plus de deux ans n'est pas encore recouverte. Le bloc principal n'est pas encore fini», nous répondra un riverain rencontré juste devant le chantier. Effectivement, ce projet a pris énormément de retard. Il faut compter que depuis son lancement il y a six ans. Pourtant, ce centre est tant attendu aussi bien par les stagiaires que par le personnel du CFPA Krim Said réalisé au début des années 80 dont une grande partie est en structure métallique. " Notre CFPA est un point de chute pour des centaines de stagiaires qui viennent même d'autres localités. Malheureusement, avec le temps, il devient vétuste par conséquent il ne peut pas accueillir tous les demandeurs de formation surtout ceux qui habitent loin. Nous avons un internat seulement pour une soixantaine de stagiaires", nous confiera une source proche de cet établissement. Alors que le futur centre aura un internat de 120 places. Pour certains membres de la société civile, il vaudrait mieux que le ministère de la formation professionnelle lui change de statut avant sa mise en service. "Tout d'abord, nous interpellons tous les responsables concernés, y compris le nouveau wali de Tizi-Ouzou, à se pencher sérieusement sur ce projet qui avance à pas de tortue d'une part, et d'autre part, nous demandons au ministre de la formation professionnelle de lui donner un autre statut en le transformant en institut national spécialisé de formation professionnelle, car dans tout le sud de la wilaya aucune structure pareille n’existe alors que chaque daïra a son CFPA. Ce serait une opportunité pour tous les stagiaires des Ouadhias de Boghni et de Tizi-Gheniff de suivre une formation de BTS", nous dira un membre d'un collectif en phase de préparer une requête à remettre aux responsables de ce secteur. Il est vrai quand on sait que pour préparer un BTS dans n'importe quelle discipline; le demandeur de formation du sud de la wilaya doit aller soit à Tizi-Ouzou ou ailleurs, tandis qu'il est encore possible de créer un INSFP à Draâ El Mizan d'autant plus que le projet actuel se trouve dans un endroit adéquat et extensible au regard du terrain qu'il occupe. «Peut être arriverons-nous à arracher cette décision», espère un membre du collectif.

Amar Ouramdane.