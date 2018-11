Panne des feux tricolores

Par DDK | Il ya 56 minutes | 79 lecture(s)

En plus des nombreux désagréments causés par les intempéries à Michelet ville, les feux tricolores ne s’ont plus opérationnels depuis plus d’un mois maintenant. Avant leur arrêt définitif, les feux sont d’abord restés fonctionnels et n’assuraient plus leur mission. Installés au carrefour menant vers Aït Yahia d’un côté et à la sortie Ouest de l’autre, les feux devaient, en l’absence des éléments de la sûreté de daïra, réguler la circulation automobile particulièrement dense à cet endroit. Cette panne désagréable semble provenir d’un court-circuit qui se serait produit dans le réseau d’alimentation électrique souterrain; devant alimenter ce dispositif permettant de réguler le trafic. Même si certains automobilistes les grillaient en l’absence des agents de l’ordre, leur importance n’est nullement altérée, au contraire. Les sempiternels embouteillages, un moment disparus au carrefour des horloges, reviennent, de plus belle, depuis que les feux de circulation ne fonctionnent plus. C’est dire que leur remise en état est vivement souhaitée. Notons que les horloges, qui ont donné leur nom à ce carrefour n’indiquent plus l’heure, Fixées à un poteau que les automobilistes contournent comme un rond point, elles donnaient avec les feux tricolores, un peu d’allant à cet endroit banal. Les services concernés devraient penser à leur redémarrage.

A. O. T.