Brève de Souk El-Tennine

Du nouveau matériel pour la polyclinique

Nous avons appris auprès de l’APC de Souk-el-teniène que du matériel neuf vient d’être affecté à la polyclinique sise au chef-lieu de la commune. En effet, des chaises, des tables, des armoires, des climatiseurs ainsi que du matériel informatique viennent d’être mis à la disposition de personnel de cette structure sanitaire. «C’est un don de l’APW de Tizi-ouzou, suite à une décision qui date de 2015. Il sera d’un grand apport», nous confie à cet effet le P/APC de la localité. Ce dernier n’a pas manqué, toutefois, de soulever les autres manques dont souffre cette polyclinique, à l’instar de l’équipement de radiologie, en panne depuis des années et qui cause d’énormes désagréments aux patients. «Je déplore les promesses non tenues du directeur du secteur sanitaire de Draa ben khedda qu’il a, pourtant, faites devant l’ex-wali à propos de la dotation de cette structure d’équipements neufs», a t-il ajouté.

Une annexe ouverte pour les handicapés

Selon toujours l’APC, une annexe du centre de prise en charge des handicapés de Boukhalfa, sera incessamment ouverte dans la commune de Souk-el-teniène. Elle sera implantée au niveau de l’école primaire du village Tighilt Mahmoud, où trois salles de cours sont vacantes. Il faut noter qu’actuellement la prise en charge de cette catégorie de citoyens, où l’on dénombre beaucoup de cas de trisomie 21, se fait au centre spécialisé de Boukhalfa et cela grâce à l’aide précieuse d’un particulier qui a mis à la disposition des familles des concernés un fourgon loué par ses soins. «Cela, évitera à ses familles les tracasseries des déplacements quotidiens. Nous sommes entrain d’effectuer les derniers réaménagements nécessaires et régler les détails réglementaires avec les services de la DAS et du centre de Boukhalfa. Ceci n’est qu’un palliatif, avant la réalisation localement d’un centre médico-psycho-pédagogique pour lequel le choix de terrain est déjà fait», précise le P-APC de Souk El-Tenine.

Les locaux commerciaux de la discorde

Le projet de la grande restructuration du chef-lieu de Souk-el-teniène, fait actuellement l’objet de dures négociations à la limite du bras de fer entre l’agence foncière de la wilaya, réalisatrice du projet, et l’APC. La pomme de discorde entre ces deux protagonistes est le nombre de locaux commerciaux et de service réservés à l’APC estimé à 53 dans les prévisions de l’agence foncière, alors que les élus en réclame 60 pour le recasement des commerçants et 60 autres pour les besoins des prestataires de service. «Nous avons tenu plusieurs réunions mais l’agence foncière ne veut pas abdiquer et nous, de notre côté, n’allons pas lâcher prise et n’allons pas accepter un quelconque bradage des biens de la commune. Nous allons tenir une réunion aujourd’hui (lundi ndlr) et nous allons décider d’actions d’envergure pour faire aboutir notre revendication», dira le P/APC. Cela dit, inscrit et validé depuis fort longtemps et ayant fait l’objet de biens de conflits, ce projet, très bénéfique pour la région et sa population, notamment les soixante-douze logements promotionnels et l’étage de service qu’il renferme, aura mis beaucoup de temps à se réaliser au grand dam de ceux qui l’attendent avec impatience.

Rabah Achour.