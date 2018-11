Les chantiers bientôt lancés

Par DDK | Il ya 18 minutes | 10 lecture(s)

La dernière visite du wali, Abdelhakim Chater, a semble-t-il, fait bouger les choses pour faire entamer l’aménagement du chef-lieu communal.

En effet, les chantiers d'amélioration urbaine vont être lancés incessamment. D'ailleurs, les élus attendaient ces projets depuis une année. «Dès notre installation après les élections de novembre 2017, nous nous sommes penchés sur ce problème. Ces dernières années, notre chef-lieu communal était livré à lui-même, surtout après le passage des conduites de gaz. Finalement, nous avons une enveloppe de 2 milliards et 600 millions de centimes à consacrer à l'aménagement de tout le chef-lieu», nous confiera M. Hocine Bessaid en sa qualité d'adjoint au maire. Ces opérations forment au total cinq lots. «Tous les lots sont confiés. C'est hier que leurs ODS ont été signés. Donc, les travaux seront lancés les uns après les autres», poursuivra-t-il. Et de les énumérer: «nous avons l'aménagement du boulevard Krim Belkacem, de l’annexe de la formation professionnelle vers la placette Ali Mellah, aménagement de l'axe CEM Base 5 et lycée vers Taka ainsi que les trottoirs, divers travaux d'aménagement allant de l'axe mairie vers la brigade de gendarmerie nationale (ex siège APC), réalisation des trottoirs de la mosquée du centre-ville au lieu-dit quatre chemins avec arcades et travaux de bitumage en béton de tout le chef-lieu communal». Pour notre interlocuteur, ces opérations vont un tant soit peu améliorer le quotidien des riverains et donner un nouveau visage à ce chef-lieu communal. «Nous ne ménagerons aucun effort pour suivre ces travaux de près afin qu'il n'y ait aucun retard pour ne pas causer de désagréments à nos concitoyens», soulignera notre interlocuteur. A noter que lors de sa visite, le wali a insisté auprès des autorités locales et de tous les services concernés sur la livraison au plus vite des projets laissés à l'abandon, tel celui des logements RHP qui a battu tous les records en matière de longévité, quand on sait qu’il date de plus d'une vingtaine d'années. Dans le même ordre d'idées, cet adjoint au maire nous apprendra que l'autre problème exposé au premier magistrat de la wilaya est de trouver une source de financement pour finir les locaux dits du président de la République, notamment l'électricité nécessitant un transformateur pour permettre aux acquéreurs de prendre possession de leurs locaux, ce qui ne manquera pas de créer un peu d’activité dans ce chef-lieu, et résorbera un tant soit peu le chômage dans cette commune où il n'existe aucune entreprise notable. Les élus comptent beaucoup sur les apports qu'apportera cette visite sur tous les plans.

Amar Ouramdane.