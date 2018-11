Par DDK | Il ya 17 minutes | 10 lecture(s)

La CNEP change de locaux…

Installée depuis plus d’une décennie sur la rue Colonel Amirouche, l’agence de la CNEP (caisse nationale d’épargne et de prévoyance) vient de quitter les lieux pour de nouveaux locaux situés sur le boulevard du premier novembre appelé communément «la rue de la poste». Une affiche laconique informe les usagers de ce déplacement, effectif à compter de dimanche dernier. Mais le mouvement des agents déplaçant des cartons indique que le déménagement est loin d’être terminé. Les clients, quant à eux, découvrent la nouvelle agence dont la façade contraste de loin avec l’agence de la rue colonel Amirouche. Mitoyenne de la BADR et surtout du commissariat de police, la nouvelle structure possède l’avantage d’être sécurisée contrairement à l’ancienne où quiconque pouvait accéder sans être inquiété. Le volet sécuritaire semble avoir été une priorité pour les responsables qui ont doté leurs bureaux de caméras. Un SAS que doivent emprunter les clients avant d’accéder à l’intérieur a aussi été aménagé. La peinture fraiche et le mobilier neuf donnent plus de gaieté à l’endroit aéré et très lumineux, malgré les rideaux accrochés aux fenêtres. Le hall d’attente est doté de chaises dont le nombre pourrait s’avérer insuffisant vu le nombre de clients possédant des comptes au niveau de la CNEP d’Aïn El Hammam, l’unique agence à des dizaines de kilomètres à la ronde. Deux chargés de clientèle occupent deux box différents où les clients peuvent converser à l’abri des oreilles indiscrètes. De nouveaux agents viennent de faire leur apparition, signe que la CNEP qui manque de personnel depuis longtemps, tente de remédier à cette carence. Beaucoup de choses ont, certes, changé, notamment du point de vue de la répartition de l’espace où les employés peuvent se mouvoir à l’aise. L’accueil de la clientèle évoluera-t-il également? C’est ce que nous verrons dans les prochains jours.

A. O. T.

… Et l’Endimed rouvre son agence

La pharmacie étatique (Endimed), située au centre-ville d’Aïn El Hammam, vient de rouvrir ses portes depuis dimanche dernier après une fermeture, sans aucun avis, qui a duré deux mois environ. Les habitants de l’ex-Michelet pensaient que cette fermeture était définitive. Les étagères vides avaient poussé la population à passer sans regard devant ce local qui a fini par ne faire partie que du décor. N’y trouvant presque pas de médicaments, les clients avaient boudé cette pharmacie depuis longtemps. Les plus âgés qui s’y sont approvisionnés en médicaments durant des décennies avant l’ouverture des officines privées, rappellent avec nostalgie cette époque où les vendeurs étaient les amis de tous. Lundi dernier, lors de notre passage, nous avons remarqué qu’un «coup de pinceau a été donné» au local et les meubles semblent également dépoussiérés. La nouvelle pharmacienne recrutée depuis peu, attendait d’éventuels clients qui viendraient au cas où ils ne trouveraient pas leur médicament dans les pharmacies privées. «L’inverse aurait été dans la logique des choses», dit un citoyen de passage. Pour le moment, les médicaments ne débordent pas des armoires. On attend plus de produits dans les prochains jours pour que cette structure faisant partie des rares souvenirs des années 60, soit ressuscitée.

A. O. T.