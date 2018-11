Elan de solidarité autour des victimes

Par DDK | Il ya 18 minutes | 10 lecture(s)

Depuis les pluies diluviennes qui ont emporté la demeure familiale d’un villageois, un vaste élan de solidarité est né. Les villageois de cette localité ont spontanément initié une quête pour permettre au jeune Semani Cherif de retrouver un abri pour ses enfants. Pour ce faire, les jeunes se sont constitués en petits groupes pour se disperser à travers la commune pour des affichages et des appels à solidarité. Les initiateurs affirment que les opérations sont encore en cours et l’appel reçoit un large écho parmi la population de la région. A ce rythme, le jeune Cherif victime des intempéries retrouvera rapidement la chaleur d’un nid familial, grâce au soutien des siens. De tous cotés, les réponses sont favorables. Selon certaines personnes âgées de Tarihant, cela n’est jamais arrivé depuis l’Indépendance. Un vieux nous dira que le dernier pareil élan qu’il a vu, remonte à la guerre de libération lorsque l’armée coloniale bombardait le village où, tous les villageois avaient participé à la reconstruction des maisons en pierre détruites par les obus. La maison de Cherif Semani a été en fait emportée par un géant glissement de terrain. La construction sur les lieux a, selon lui, commencé dans les années 90, quand le terrain n’était pas si fragile, et où tous les examens ont affirmé la possibilité de construire. Cette année, les intempéries furent si fortes que beaucoup d’infrastructures ont été emportées, pas seulement la demeure en question. Des ponts et des routes ont été endommagés par les torrents à travers toutes les communes du versant Nord de la wilaya de Tizi-Ouzou. Enfin, notons que les opérations de solidarité initiées par les jeunes à Tarihant ne concernent pas uniquement les villages. Bien plus, les villageois vivant à l’étranger, France et Canada essentiellement, ont démontré qu’ils restent toujours au service de leur localité. Pour réussir encore plus l’opération, un numéro de compte à été mis à la disposition des contributeurs qui veulent aider financièrement la victime. A rappeler par ailleurs, le village est habitué aux volontariats car les jeunes organisent des opérations durant toute l’année. Les villageois ont toujours répondu présent aux appels des comités et associations. La collecte des déchets ménagers ainsi que des travaux de réfection et d’embellissement ont réussi à hisser le village au rang des plus beaux de la wilaya.

Akli N.