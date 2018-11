Les comités de villages s’insurgent

Par DDK | Il ya 17 minutes | 10 lecture(s)

à travers une déclaration rendue publique, signée par pas moins de cinq villages du douar Ait Abdelmoumène relevant de la commune de Tizi N’Tléta, dans la daïra des Ouadhias, au sud de Tizi-Ouzou, les comités de villages dénoncent l’état des lieux et le laisser-aller des responsables locaux. Dans leur déclaration, les cinq comités de villages écrivent : «Suite à la situation actuelle que connait notre village, nous les membres des comités signataires de cette déclaration, avons constaté certaines péripéties dues à la gestion macabre de nos gestionnaires locaux. Le manque d’infrastructures, des projets en instance, ont fait naitre en nous un sentiment de désespoir. Nous demandons aux responsables d’engager un débat pour trouver des solutions adéquates aux doléances soulevées ». Les rédacteurs énumèrent les revendications des villageois à savoir, la généralisation et la régularisation de la collecte des ordures ménagères, la réfection et la rentabilisation des foyers de jeunes actuellement à l’abandon, l’extension de l’éclairage public et la réfection de celui existant, le curage des caniveaux et des ouvrages actuellement obstrués, la pose de la fibre optique et le revêtement de toutes les pistes du village. Les comités signataires se disent solidaires et prêts à collaborer pour améliorer l’état des lieux et le cadre de vie dans leur village.

H. T.