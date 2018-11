Des arbustes et des ruches distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Dans le cadre du programme national du Fonds national du développement rural (FNDR), la subdivision agricole de Larbâa Nath Irathen vient de bénéficier d’un quota conséquent de jeunes plants.

Cette nouvelle très attendue par la population, notamment par les agriculteurs, n’a pas tardé à faire le tour de la région. D’ailleurs, dès la réception du premier quota, les jeunes arbustes ont aussi tôt pris la direction des champs afin d’y être plantés, d’autant que le climat a été favorable pour la plantation. Le responsable de la subdivision agricole, Layazid Achour, a tenu à nous expliquer que «la subdivision qu’il dirige a «bénéficié d’un programme très important, dans le cadre du font national du développement rural (FNDR) destiné aux agriculteurs de notre région». Et de préciser : «Nous avons bénéficié essentiellement des arbres fruitiers; telles que l’olivier, le cerisier, le figuier, l’abricotier, le prunier et l’amandier. Allant dans le détaille, le subdivisionnaire nous a indiqué que concernant l’olivier: «nous avons distribué selon les communes rattachées à notre subdivision, 4500 arbres pour la commune de Larbâa Nath Irathen, 4000 pour la commune d’Ait Aggouacha et 3500 pour Ait Oumalou. Pour le cerisier, nous avons distribué 900 pour la commune de Larbâa Nath Irathen, 500 Ait Aggouacha et 500 pour Ait Oumalou. Le figuier chaque commune a eu droit à 1000 jeunes plants». En plus de ces jeunes plants, M. Layazid nous a informe qu’un quota de 300 ruches a été également réceptionné et qui sera dispatché à raison de 100 ruches par commune. Par ailleurs, de nombreux projets, notamment d’ouvertures et d’aménagement de pistes dites agricoles sont projetés, suivant toujours le programme FNDR. «Nous avons bénéficié d’un programme très important concernant l’ouverture et l’aménagement de pistes agricoles, notamment pour Ait Frah, où nous allons aménager une piste longue de 04 Kms. Un autre village sera lui aussi concerné par une ouverture de piste agricole et qui sera réalisée au village El Hammam, relevant de la commune de Larbâa Nath Irathen.» Seule appréhension pour ce divisionnaire c’est de rencontrer des oppositions de citoyens pour l’ouverture de ces pistes qui pourtant seront d’un apport non négligeable pour l’ensemble des villageois.

Youcef Ziad.