Mobilisation pour aider Fatiha

Les citoyens du village Tahanouts, dans la commune d’Aït Aïssa Mimoun, se mobilisent pour venir en aide à la jeune Fatiha, atteinte d’une insuffisance rénale et nécessitant une prise en charge en France. Constitué en plusieurs collectifs, des jeunes sillonnent la daïra d’Ouaguenoun pour réunir les fonds nécessaires pour l’intervention chirurgicale. Selon des sources au courant de la situation de la jeune fille, les frais de l’intervention s’élèvent à un milliard et deux-cents millions de centimes. Sachant que la famille n’a pas les moyens pour réunir une telle somme, ce sont alors les comités de villages de la commune d’Aït Aïssa Mimoun qui prennent en charge les opérations de collecte de fonds qui permettront à la jeune malade de bénéficier d’une greffe rénale en toute urgence, étant donnée que sa maladie est en phase terminale. Comme première action, le comité de village de Tahanouts a lancé un appel qu’il a fait parvenir à tous les cafés, commerces et autres lieux d’affichages, pour appeler les populations à aider la famille à faire face à cette difficulté. Pour ce faire, le document affiché a été renforcé d’un numéro de compte bancaire et d’un numéro de téléphone. La mobilisation est générale pour réunir cette somme qui n’est certainement pas à la portée d’une famille démunie. En fait, ce genre de volontariat n’est pas une première dans les villages. Ces dernières années, l’aide aux personnes nécessiteuses est devenue une véritable tradition. Partout, on voit des jeunes en gilets jaunes en train de faire des quêtes pour aider un malade à se soigner. La solidarité est tellement ancrée dans les mœurs locales que le recours à la mobilisation générale est presque spontané. Dès qu’un besoin est exprimé par une famille dans cette situation, les jeunes ont toujours répondu présent, comme un seul homme. Beaucoup de malades ont pu se rendre en France pour se soigner dans de très bonnes conditions après que les âmes charitables ont pu réunir les montants nécessaires.

