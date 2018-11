Des avaloirs dangereux à la cité DNC

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Certains quartiers de la ville de Draâ Ben Khedda portent encore les stigmates et les traces des dernières intempéries qui se sont abattues sur les wilayas du Nord du pays au début du mois de novembre en cours. Après avoir enlevé toutes les dalles et bouches des réseaux d’assainissement pour permettre de les désengorger, les services de la voirie ne sont pas revenus sur place pour les remettre. Ils sont restés ouverts avec tous les dangers qu’ils représentent sur la vie des enfants surtout. Après plusieurs semaines et face à ce danger, certains ont réagi et ont procédé aux travaux de leurs propres mains. La remise en place a été effectuée afin de boucher les trous qui menacent les passants, à fortiori les enfants. Toutefois, sans moyens nécessaires comme les machines et les bulls, les dalles n’ont pu être réinstallées dans les normes. Les grands trous ont été colmatés mais le paysage est resté délabré et dans une laideur affreuse. Ainsi, les habitants de plusieurs quartiers et cités populaires redoutent le retour des pluies diluviennes. Dans cet état de choses, la ville ne pourra pas contenir d’aussi importantes quantités d’eaux qui vont se déverser sur les routes. Avec des caniveaux grands ouverts, la situation risque d’être catastrophique. Raison pour la quelle, les habitants se sont mis tant bien que mal au travail, même dépourvus de moyens. En effet, cette situation visible à l’œil nu à Draâ Ben Khedda, n’est pas unique. Bien au contraire, c’est le cas dans beaucoup de communes où les travaux de réparation et de réfection des voies bouchées suite à ces pluies n’ont pas été achevés. Ces derniers jours, à travers plusieurs villages, ce sont les populations qui sont sorties pour des volontariats; sachant que les moyens des communes ne pouvaient pas faire face à la situation, les citoyens ont concédé à aider les services concernés dans ces moments d’urgence. Mais, après un mois, beaucoup estiment qu’il est temps que les services des communes se mettent au travail. Remettre au moins les couverts aux avaloirs est une urgence à ne pas sous-estimer car il y va de la vie des enfants qui risquent à tout moment de se retrouver au fond d’une fosse. Mais un autre danger guette ces quartiers, dans l’éventualité du retour des pluies diluviennes, la situation sera catastrophique car les eaux vont directement couler sur la surface avec tous les risques que cela comporte.

Akli N.