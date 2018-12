Caravane médicale à Tala Khelil

Par DDK | Il ya 46 minutes | 98 lecture(s)

Une caravane médicale a été mise en place, le week-end dernier, par l'association culturelle Thala pour permettre aux habitants de la localité de recevoir gratuitement les soins nécessaires. Cette action humanitaire a été organisé au niveau de l’école primaire du village. Ainsi, des soins gratuits ont été prodigués aux villageois dans plusieurs spécialités, entre autres, orthopédie, ophtalmologie, pneumologie, pédiatrie, néphrologie, cardiologie et médecine générale. Il faut aussi souligner les efforts des médecins spécialistes qui sont venus gracieusement offrir aide et assistance aux villageois. Ces derniers étaient présents dès les premières heures de cette journée du vendredi 23 novembre. Pas moins de 300 personnes ont bénéficié de consultations médicales dans différentes spécialités en cette journée à mettre à l’actif des organisateurs qui ont fait de leur mieux pour la préparation et l’organisation de cette journée où les citoyens étaient venus en masse. «Aujourd’hui, nous sommes gâtés chez nous. Nous tenons à remercier tous les organisateurs et participants à cette journées, particulièrement les médecins auxquels on ne sera jamais assez reconnaissants», dira un citoyen très ému par l’action. Par ailleurs, on ne peut ignorer l’énorme travail fourni par les membres des associations participantes et le personnel de l’établissement scolaire qui n'ont rien laissé au hasard afin de réussir l’objectif assigné à cette journée. «Nous saluons vivement la contribution du mouvement associatif qui nous a permis d’organiser cette noble action sans oublier les médecins qui ont répondu favorablement à notre appel et tous les organisateurs hommes et femmes», dira un des organisateurs.

Lyes Mechouek.