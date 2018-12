Une dizaine de projets retenus

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

Une dizaine de projets viennent d’être approuvés pour leur prise en charge dans le cadre du budget prévisionnel de l’exercice 2019, par l’APC de Boghni.

Les membres de l’assemblée ont, ainsi, approuvé un prélèvement financier à hauteur de ce qui est autorisé pour financer des projets d'utilité publique. Cette année, avec les restrictions dictées par le ministère de l’intérieur qui a fixé le montant à dégager à seulement 10%, l’enveloppe s'élève à plus de 1 milliard 500 de centimes pour établir un programme communal qui verra un peu plus de dix projets retenus. Cela demeure insuffisant pour répondre aux besoins de la municipalité chiffrés à des dizaines de milliards, si l’on se réfère, comme a tenu à le rappeler le président de l'APC, "aux manques signalés dans les villages d'Ait Mendes, d'Ait Koufi et Tirmitine, en plus du centre urbain qui a besoin d’un plan d'urgence de développement plus que nécessaire". Cependant, ces opérations financées sur le budget communal répondent toutes à des urgences, comme la réalisation d'un mur de soutènement au niveau de la cité des 250 logements, touchée par un affaissement lors des dernières intempéries. La réhabilitation des réseaux d'assainissement à travers la commune a été aussi inscrite à ce programme. On peut ajouter des aménagements et des dallages dans les quartiers et villages. Pour sécuriser et préserver le réseau routier qui a fait l'objet de grandes opérations de réhabilitation en béton bitumineux, l'Assemblée a approuvé également la réalisation de caniveaux à Ivegelilene et à Ighil N'bil. Le lancement de ces petits projets, en attendant l'arrivée d'autres dans le cadre des plans communaux de développement (PCD), sera d'un apport considérable pour faire face aux nombreuses demandes en matière de développement local.

Merzouk Haddadi.