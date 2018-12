La collecte de sang se poursuit

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le programme établi par la direction de l'hôpital pour collecter du sang se poursuit. C'est la troisième opération du mois. En effet, avant-hier, cette direction a appelé encore les donneurs à offrir un peu de leur sang pour sauver des vies. Vendredi matin, dès neuf heures le dispositif a été mis en place. Dans notre virée au centre de prévention et d'épidémiologie sis au centre-ville, en face de la mosquée Ali Mellah, il nous a été donné de constater que de nombreuses personnes étaient venues pour participer à cette troisième collecte du mois. «Maintenant, j'ai l'habitude d'offrir un peu de mon sang, au moins une fois par mois. Cette fois-ci, c'est ma deuxième fois, vraiment je me sens en forme à chaque fois que je donne du sang. C'est bon pour la santé et puis il faudra quand même penser à toutes ces personnes qui ont besoin de cet élément vital, et il ne faut pas oublier que personne n'est à l'abri», nous dira tout content un jeune homme qui attendait son tour. D'autres comme lui, venus en donneurs et qui attendaient aussi l’appel, abonderont dans le même sens «En principe, nous sommes tous concernés par ce geste facile, j’appelle d'autres citoyens à venir montrer leur générosité pour nos malades en offrant quelques centilitres de sang. Ce n'est pas dangereux de donner un peu de son sang, c'est plutôt bénéfique pour le corps», soulignera un autre intervenant. De leur côté, le médecin et les agents paramédicaux veillaient à tout. "Avant de passer à l'action, nous devons d'abord examiner le donneur en prenant sa tension artérielle et en contrôlant s'il ne souffre d'aucune pathologie, c'est très important", nous déclarera une source proche de l'équipe médicale, avant d'ajouter: "en tout cas, nous connaissons pratiquement tous les donneurs.» A noter qu'un registre est tenu à cet effet, dans lequel sont fixées toutes les informations concernant tel ou tel donneur. "Nous avons même une liste des donneurs de groupes rares", nous confiera la même source. Au terme de cette opération, pas moins d'une trentaine de poches avaient été collectées. "C'est un programme annuel que nous avions tracé au début de l'année; nous avons trois opérations par mois, Même si on fait autant de fois qu'il en faudra, nous avons toujours besoin de sang; notre hôpital est situé au carrefour de trois wilayas (Tizi-Ouzou, Bouira et Boumerdès). On reçoit des patients de partout et il faut que nos banques soient renflouées afin de répondre à toutes les urgences qui arriveront. En tout cas, nous avons relevé que depuis que nous avions décidé d'organiser trois collectes par mois, les gens répondent quand même à la demande, même si cela reste toujours insuffisant", nous répondra M. Omar Idja, en sa qualité de directeur de cet établissement public hospitalier. Notre interlocuteur a bel et bien raison de dire que donner du sang ne doit pas se limiter aux journées retenues à cet effet, (journée nationale du don de sang, journée mondiale, journée maghrébine...), mais doit devenir une habitude chez nous.

Amar Ouramdane