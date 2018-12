Les personnes handicapées à l’honneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

L’association sociale d’aide à l’insertion socioprofessionnelle de personnes porteuses d’handicap mental de Larbâa Nath Irathen a célébré, avant-hier, la Journée internationale des personnes handicapées qui coïncide avec le 3 décembre de chaque année. Ainsi, un riche programme a été concocté par les organisateurs. Pour l’ouverture de la journée, une exposition des travaux réalisés par de jeunes apprenants du centre pour handicapés mentaux était au menu, en plus de l’accueil des invités, des prises de parole, alors que dans l’après-midi, un défilé de mode a été organisé. Le théâtre et le chant étaient également au rendez-vous. Des activités, faut-il le souligner, animées par les jeunes apprenants du centre d’Aït Oumalou. Pour la clôture, un gala artistique a été animé par plusieurs chanteurs, comme Rezki Ouali, Kezaoui Melk, Amroun Achour, Juba et Billal Mohri. «C’est grâce à ce centre que mon fils apprend un métier et arrive à se perfectionner de jour en jour. Après l’inscription de notre fils au centre d’Aït Oumalou, nous avons constaté un changement positif dès les premiers jours, chose que nous étions incapables de réaliser en tant que parents, sans la prise en charge et l’aide des encadreurs du centre», dira un parent, avant de conclure : «C’est grâce au personnel de ces deux centres (Un pour enfants et un autre pour les plus de 17 ans) que nous avons pu accepter et surtout comprendre l’handicap de notre fils, alors j’invite les autres parents à confier leurs enfants à ces deux centres pour leur bien être».

Youcef Ziad