Ighil sans réseau d’assainissement

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Les habitants de la localité d’Ighil, située dans le grand village d’Afir à 6 km du chef-lieu communal de Boudjima, se plaignent du problème d’assainissement. Selon les témoignages de certains villageois de cette région, les habitants souffrent de l’absence d’un réseau d’assainissement et sont en quête d’une prise en charge, de ce qu’ils appellent «leur préoccupations», par les autorités locales. En effet, l’inexistence du réseau d’assainissement dans cette localité a obligé les résidents de cette bourgade à recourir aux fosses septiques. «Nous attendons en vain depuis des années la prise en charge de cette préoccupante situation. Notre santé est en danger, avec notamment la prolifération des fosses septiques dans la région», dira l’un des habitants. Et d’ajouter : «Nous exhortons les autorités locales à agir en urgence afin de trouver une solution à ce problème sanitaire qui dure depuis plusieurs années». En outre, les résidents de cette bourgade composée d’une centaine de logements, indiquent que les travaux de raccordement de la région au réseau internet ne sont pas encore entamés, pourtant la ligne principale de la fibre optique passe non loin du village, il suffit uniquement de faire des raccordements. «L’absence de cette commodité dans notre village cause beaucoup de désagréments notamment aux étudiants. A cet effet, nous appelons les services concernés à prendre en charge l’aboutage de nos demeures au réseau d’internet», lance un autre villageois.

Rachid Aissiou.