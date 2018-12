Feu vert pour la stèle Matoub Lounès

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Les fans de Matoub Lounès ont eu gain de cause et ont obtenu cette fameuse autorisation pour l’édification d’une stèle du chanteur.

Comme nous l’avions relaté dans notre édition du 26 Novembre 2018, les fans de Matoub Lounès qui ont observé un sit-in devant le siège de l’APC de Draâ Ben Khedda ont finalement eu, avant-hier, l’autorisation dûment signée par le P/APC pour l’érection d’une stèle du chanteur engagé. Sur décision N° 159 du 25 Novembre 2018… et sur proposition de M. le secrétaire général de la commune, le P/APC «décide l’attribution d’une assiette foncière d’une superficie d’environ 30 m2, à l’entrée Est de la commune, au profit de la fondation Matoub Lounès pour la réalisation d’une stèle commémorative. L’assiette est cédée à titre gratuit».

M. A. T.