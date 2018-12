Les futurs hadjis connus

Par DDK | Il ya 22 minutes | 11 lecture(s)

Comme partout ailleurs au niveau national, le tirage au sort pour le pèlerinage à la Mecque a eu lieu dans les daïras de la wilaya de Tizi-Ouzou. De Boghni à Tizi-Gheniff en passant par Draâ El-Mizan, les noms des futurs hadjis sont connus. Avant-hier, la salle de réunions de l'APC de Draâ El-Mizan où nous nous sommes rendus était trop exiguë pour contenir non seulement les prétendants au hadj mais aussi leurs familles. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui étaient restés dehors. Pour le nombre de demandeurs, nous avons relevé 196 personnes dont 83 femmes. "Encore une fois, nous sommes là pour assister à l'opération du tirage au sort du Hadj pour l'année 2019. Tout est prêt pour passer à l'opération, nous souhaitons bonne chance à tous les prétendants", dira dans son allocution d'ouverture Abdelghani Issolah en sa qualité de président d'APC. De son côté, Naili Ali, coordinateur des imams des daïras de Boghni, de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff, mais aussi représentant de la direction des affaires religieuses et des waqfs, constatera que tous les moyens étaient mis pour le bon déroulement de l'opération. Au terme de l'opération qui a retenu en haleine l'assistance, les noms étaient tirés les uns après les autres. A chaque fois qu'un nom est prononcé, des youyous et des applaudissements fusent dans la salle, alors que ceux qui n'avaient pas de chance présentaient des signes de regrets. Au total, dix sept futurs hadjis étaient tirés dont la moitié sont des femmes. "C'est pour la dixième fois que je viens m'inscrire, Heureusement, cette fois-ci, la chance était de mon côté. Je suis vraiment très contente d'avoir cette opportunité pour accomplir le cinquième pilier de l'Islam", nous déclarera une octogénaire très émue, d'autant plus qu'elle est déjà trop âgée. De son côté, un sexagénaire était vraiment déçu. "Après avoir accompli l'Omra, j'avais un pressentiment que j'allais être tiré au sort. Finalement, c'est la déception. J'espère que l'année prochaine Inchallah, j'aurai de la chance", nous répondra notre interlocuteur, visiblement abattu. Pour Naili Ali, il est attendu que le quota soit augmenté pour la commune de Draâ El-Mizan où il y a de nombreux postulants par rapport aux autres communes de la daïra. Dans les autres municipalités à savoir à Ait Yahia Moussa, sur 15 personnes inscrites deux d'entre elles ont été tirées au sort, à Frikat sur 37 demandeurs, trois sont retenus et enfin à Ain Zaouia, sur 39 prétendants seulement 3 ont eu le sésame. A Tizi-Gheniff (28 inscrits, 3 chanceux), à M'Kira (12 inscrits, 2 places). Dans la daïra de Boghni, au chef-lieu communal (106 inscrits, 9 places), Bounouh (26 inscrits, 3 places), Mechtras (22 inscrits, 2 places) et Assi Youcef (38 places).

Amar Ouramdane.