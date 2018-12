Caravane médicale à Megheira

Par DDK | Il ya 22 minutes | 12 lecture(s)

Une caravane médicale a été organisée hier vendredi au village Megheira dans la commune d’Ait Khellili. L’initiative s’inscrit dans la lignée des nombreuses autres actions engagées par l’association algérienne du patrimoine, de l’environnement et du développement humain, en collaboration cette fois-ci avec l’association éco-socio-culturelle dudit village. L’évènement s’est étalé de 8h jusqu’à 17h et a vu la présence d’une dizaine de médecins issus de différentes spécialités comme : la physiothérapie, la dermatologie, la pneumologie, la cardiologie, etc. Ainsi, la journée s’est achevée sur un bilan plus que satisfaisant, puisqu’il y a eu 496 consultations. Sachant que sur les 66 caravanes médicales organisées depuis mars 2015 à nos jours, pas moins de 30 000 personnes ont été consultées. C’est ce que nous a révélé le professeur Saheb, dermatologue, qui a souligné que le but d’une telle initiative est «de prodiguer des soins sur place mais aussi de réaliser un dépistage pour orientation». Dans le même ordre d’idée, le professeur Didaoui a souligné «ce type de caravane permet de soigner des patients qui habitent loin et qui n’ont pas les moyens de venir dans les villes pour consulter un spécialiste». Par ailleurs, l’esprit solidaire est remarqué aussi chez les jeunes du village qui ont participé bénévolement dans le processus d’organisation, avant et pendant l’évènement. L’ensemble des efforts fournis ont permis une ambiance très conviviale. Cependant, la porte parole de l’association de Megheira a affirmé que le nombre de personnes venues aurait pu être plus élevé, mais des facteurs psychologiques et socioculturels, selon ses dires, sont derrières la non prise au sérieux de l’importance de la caravane. Enfin, il y a lieu de signaler que la prochaine caravane est prévue pour le 14 du mois en cours à Larbâ Nath Irathen.

Ahmed Kabene.