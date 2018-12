Des quartiers sans assainissement

Par DDK | Il ya 22 minutes | 14 lecture(s)

à travers la commune de Tizi N Tléta relevant de la daïra des Ouadhias, plusieurs quartiers ne sont pas raccordés au réseau de l’assainissement. Les quartiers de Taghoucht, El djama, Tizi Medouh, Louvayer et Assamar pour ne citer que ceux relevant du village d’Ait abdelmoumène, les fosses septiques sont l’unique solution pour les ménages d’évacuer leurs eaux usées. A Taghoucht et El Djama à titre d’exemples des dizaines de foyers sont contraints à l’usage de fosses septiques qui non seulement débordent et dégagent des odeurs nauséabondes mais rendent la culture des potager dangereuse. «Autrefois on faisait pousser plein de légumes et de fruits, à présent on ne peut plus nous hasarder à cultiver nos jardins, de peur des maladies à transmission hydrique. Les fosses septiques pullulent, car chaque foyer a sa propre fosse, on fini par rendre nos lopins de terre incultivables. Les eaux usées et les mauvaises odeurs, si l’on y ajoute la disparition des oiseaux, le pire est à craindre. La prolifération des nuées d’insectes, de rats et de reptiles peuvent être à l’origine d’une épidémie ravageuse. Nous demandons aux autorités concernées d’inscrire dans les PCD, des tronçons d’assainissement pour mettre fin à cette situation périlleuse», fulminent plusieurs habitants. A signaler que même les quartiers raccordés aux tronçons d’assainissement, et dont les eaux usées se déversent dans les ravins sans puits filtrants, sans bassins de décantation et encore moins de station d’épuration, sont à l’origine d’une pollution qui a, quasiment, décimé plusieurs espèces d’oiseaux et d’animaux. Il urge de se pencher, sérieusement, sur cette situation pour préserver la nature et la santé humaine.

H. T.