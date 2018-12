Les écoles s’y mettent

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Les écoles de la localité d’Aït Oumalou participeront, ces jours-ci, au lancement de l’opération du tri et compostage des restes des repas servis en cantine. Il s’agit de la valorisation des restes de repas, épluchures, aliments périmés, cartons alimentaires… via leur compostage.

L’initiative est à mettre à l’actif de la municipalité qui a décidé de lancer ce projet devant limiter les rejets organiques et les valoriser. Ce projet touchera, dans un premier temps, les écoles de la localité, en inculquant aux élèves, dès leur jeune âge, le respect de l’environnement et de la nature. Puis dans un deuxième temps, généraliser progressivement l’action, à travers l’ensemble des foyers de la commune. Effectivement, la nouvelle n’a pas tardé à faire le tour des villages de la localité, telle une trainée de poudre, dira le P/APC, Mokhtari Sofiane, ajoutant que le choix du terrain est déjà fait, au niveau de Tizi Rached. «Nous visons par ce projet très prometteur à faire le tri à la source. Le début de l’opération se fera au niveau des écoles, puis se généralisera progressivement, car le compostage organique s’avère une solution très efficace contre les dépotoirs sauvages. Et pour bien cerner la question des déchets et surtout prendre les choses en mains, nous avons d’abord procédé à la clôture en dur de la décharge sauvage de notre localité, afin de mieux la contrôler, suivra la deuxième phase qui consiste à lancer le projet dans l’ensemble des écoles de notre localité», dira l’édile qui soulignera l’importance de cette action écologique bénéfique pour l’environnement et peu coûteuse. De plus, cela mettra fin aux décharges sauvages, source de maladies et de pollution. Un sexagénaire, dont des petits enfants sont scolarisés dans une école de la localité dit : «Il est temps d’éduquer nos enfants à la préservation de l’environnement, à la lutte contre le gaspillage et surtout à valoriser ce que nous rejetons. Il est temps de réfléchir à long terme, surtout à préserver la nature qui commence à prendre un sacré coup. De plus, cibler les petits enfants est mûrement réfléchi, car nous les grands, nous avons pris malheureusement la mauvaise habitude de jeter n’importe où, sans se soucier des répercutions négatives sur notre environnement et notre santé», dira, pour sa part, un élu. Faudra-t-il souligner que cette action ne demande pas de moyens énormes, il suffit de faire le tri des déchets organiques par soi-même et dame nature se chargera du reste.

