Des médicaments gratuits pour les démunis

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Les malades chroniques hypertendus ou souffrants du diabète peuvent, désormais, prétendre à se faire servir gratuitement leur traitement. De nombreux malades démunis se plaignaient de ne pouvoir faire face au prix élevé du traitement de leur maladie au niveau des officines. Ils peuvent désormais se rapprocher de la pharmacie étatique appartenant à l’INDIMED, située au centre-ville d’Aïn El Hammam, qui les orientera pour constituer un dossier leur permettant d’obtenir une carte de soins. Cette dernière est délivrée aux démunis ne disposant pas de carte Chiffa, par la DAS de Tizi-Ouzou suite à un dossier qui sera retiré des services de la CNAS et des formulaires à remplir au niveau du service social de l’APC. Cependant, ils ne peuvent prétendre qu’aux médicaments en relation avec leur maladie. Les diabétiques auront droit aux bandelettes, à l’insuline et au «glucophage», alors que les hypertendus peuvent obtenir gratuitement quelques produits tels «Tensopral» 25 et 35. Au niveau du service social, on nous informe que seule la pharmacie INDIMED est habilitée à servir ces traitements aux malades de la daïra d’Aïn El Hammam sur présentation de la carte qui demeure personnelle, bien entendu. Certains malades espèrent que les services de la DAS leur délivreront la carte de soins rapidement pour pouvoir en profiter sans tarder. Depuis sa réouverture, la pharmacie INDIMED semble changer de cap en achalandant ses étagères et en ouvrant ses portes de 8h jusqu’à 17h, comme affiché à l’entrée de l’officine. Les citoyens qui trouvent cette initiative «fort louable» aimeraient qu’elle soit élargie à d’autres médicaments chers, auxquels certains nécessiteux, sans rente, ne peuvent avoir accès.

A. O. T.