Inquiétude à Tadmaït…

Les habitants du chef-lieu de Tadmaït se plaignent de la prolifération des chiens errants à travers divers quartiers de la commune.

Un phénomène qui constitue un véritable danger pour la vie et la sécurité des citoyens de la région. Les résidents du chef-lieu n’ont cessé de se plaindre de cet état de fait, d’autant plus qu’une majorité de ces chiens pourraient constituer un problème de santé publique. Selon des informations que nous avons recueillies sur place, deux citoyens ont été mordus par des chiens errants au niveau du quartier 48 Logements où un nombre important de ces canins ont élu domicile. Plusieurs autres cités du centre-ville sont également touchées par ce fléau, telles que la cité Chouhada, les Orangers et la cité de la Gare. A cet effet, les habitants de la localité interpellent les services concernés de l’APC à agir en urgence en vue de mettre fin à cette situation. «Les services concernés au niveau des autorités locales nous ont promis le mois d’avril dernier, de lancer une opération d’abattage des chiens errants. Mais, leur promesse n’a pas été tenue, et actuellement la situation s’est accentuée davantage», dira une résidente du centre-ville. Et d’ajouter : «Mon mari qui souffre d’une maladie n’arrive plus à retrouver son sommeil en raison de l’intensité des aboiements de ces chiens, surtout la nuit et tôt les mâtinés». Selon des citoyens, la présence, au niveau de ces cités, de dépotoirs anarchiques d’ordures aurait contribué à la prolifération, ces derniers jours, des chiens vagabonds, qui y trouvent à manger. «Ces animaux errants pourraient s'attaquer à des citoyens vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées qui ne peuvent pas se défendre. Chaque année, les autorités communales organisent des campagnes d'abattage d'animaux errants, mais à chaque fois, ces derniers reviennent de nouveau. C'est un grand problème de santé publique, auquel il faudra remédier au plus vite», dira un autre habitant de la région.

Rachid Aissiou.

... à Draâ Ben Khedda aussi

Pas moins de deux cents soixante dix chiens errants ont été abattus durant l'année 2018. Le service "Hygiène" de l'APC de Draâ Ben Khedda avance un nombre non négligeable de «270 chiens errants abattus durant l'année en cours.» La même responsable précise : «Nous avons prévu encore cinq opérations à travers la commune pour clôturer notre programme de 2018». Bien qu’aucun cas de rage n'a été signalé jusqu’à présent, d’aucuns appréhendent justement la survenue de cette maladie tant que les chiens errants continuent de déambuler dans plusieurs quartiers de la ville. Par ailleurs, l'opération de dératisation se poursuit mais s'avère inefficace par manque ahurissant d’hygiène. L’incivisme en est pour beaucoup dans la prolifération de ces rongeurs aidés par la profusion des rejets des restes d’aliments. En effet, d’énormes quantités de produits alimentaires, à l’instar du pain et des légumes sont jetés, faisant des poubelles un haut lieu de festin pour les rongeurs.

M. A. Tadjer.