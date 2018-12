Activités scientifiques et culturelles à Aït Oumalou...

Par DDK | Il ya 38 minutes | 25 lecture(s)

Le centre psychopédagogique de la commune d’Ait Oumalou relevant de la daïra de larbaa N’Ath Irathene était au rendez-vous hier, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées. En effet, l’association des enfants inadaptés mentaux de la wilaya de Tizi-Ouzou, en charge de la gestion de ce centre, a organisé plusieurs activités scientifiques et culturelles. Une exposition consacrée aux activités des enfants du centre a été tenue par les pensionnaires du centre. Il s’agissait des travaux manuels des enfants qui sont arrivés à confectionner des poufs et des paniers à l’aide de déchets récupérés. Un hommage a été rendu aux bienfaiteurs et des cadeaux ont été remis aux 85 enfants du centre. Et pour plus de joie, de l’animation musicale, et du théâtre où les apprenants se sont surpassés lors de leur interprétation. Pour finir sur une bonne note, les élèves ont eu droit à une sympathique collation. Rappelons que ce centre accueille 85 enfants inadaptés mentaux, encadrés par 26 fonctionnaires dont une vingtaine d’éducatrices spécialisées. Le centre renferme plusieurs ateliers dont ceux de la musicothérapie, la psychomotricité, la décoration florale, le jardinage et une médiathèque. Le président de l’association Rezaoui Madjid, indiquera à propos de son centre et des perspectives : «Nous faisons du mieux qu’on peut pour assurer l’éducation et la formation des élèves. D’ailleurs une convention a été signée depuis deux ans avec la direction de la formation professionnelle, ce qui a abouti à des formations qualifiantes au profit d’une dizaine de nos élèves. Dernièrement, nous avons signé une autre convention de partenariat avec l’EHS de Oued Aïssi, pour assurer une meilleure prise en charge sanitaire de nos pensionnaires, mais aussi pour assurer des formations à l’encadrement de notre école». A signaler que cette école ouverte le 4 décembre 2010, et accueille les élèves inadaptés mentaux de 10 communes, fait face à l’exigüité et au manque de moyens pour rentabiliser les efforts de l’encadrement et pouvoir scolariser l’ensemble des élèves de la région car une quarantaine d’élèves sont inscrits sur la liste d’attente. A ce sujet le président de l’association a indiqué : «En effet, nous avons une liste d’attente de 40 élèves. Nous avons deux locaux (anciens logements) à aménager pour être en mesure de scolariser tous les enfants. Nous essayons de trouver les financements nécessaires. Nous avons également un projet de piscine en réalisation pour pouvoir entamer des séance de balnéothérapie».

Hocine T.

... Riche programme à Souk El-Tenine

L’association des personnes des catégories particulières et à mobilité réduite Thafath de Souk-El-Tennine, qui compte en son sein beaucoup d’adhérents , parmi lesquels on dénombre une certaine quantité venant de la commune voisine de Mâatkas, a concocté un riche programme à l’occasion de la journée mondiale des handicapés qu’elle a célébrée au niveau de la salle des fêtes Keltoum sise au village Ihadadhen. A l’occasion, les responsables de cette association ont mis à la disposition de adhérents et autres citoyens et animateurs de la société civile désireux de prendre part à cet évènement, les moyens nécessaires, dont les moyens de transport avec deux départ, l’un à partir du chef-lieu de Souk-El Tenine et l’autre de la placette Said Ouachour à Mâatkas. Le programme des activités tenues ce samedi a commencé par des prises de parole du président de l’association organisatrice, en l’occurrence M. Chabani et du secrétaire général qui ont tenu à faire de cette journée une occasion de joie et de détente pour ces personnes et leurs familles qui, faut-il le reconnaitre, sont, quelque peu marginalisées aussi bien par les pouvoirs publics que la société. C’est également l’opportunité où les responsables de Thafath ont rappelé les revendications qui sont les leurs pour une meilleure prise en charge de ces personnes de catégorie particulière. A ce titre, la réalisation d’un centre psychopédagogique dans la région a été reformulée comme l’une des principales doléances. Le programme a été enchainé par plusieurs activités, comme le spectacle du clown et la poésie. Après le déjeuner, les présents et les invités ont été conviés à assister à une pièce de théâtre ainsi qu’à du chant en plus d’un gouter. La journée n’a pris fin qu’aux environs de 18 h avec une remise de diplômes aux participants et invités.

Rabah A.