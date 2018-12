Un immeuble habité délaissé

Par DDK | Il ya 38 minutes | 24 lecture(s)

Les habitants de la coopérative «Nedjma» située au centre-ville d’Aïn El Hammam, sur la route d’Aït Yahia, se disent abandonnés par les responsables malgré les conditions qui prévalent au sein de leur immeuble depuis qu’il a été frappé par un éboulement, il y a quelques mois. Une commission de wilaya élargie aux autorités locales s’était déplacée sur les lieux pour établir un constat et, selon les habitants : «Il a été préconisé comme mesure d’urgence, le confortement du talus par des murs gabions. Cependant, aucune action, en réponse aux promesses des travaux de remise en état des lieux pour écarter le danger qui pourrait venir encore du haut du talus, n'a été mise en pratique à ce jour.» Rappelons que dans la foulée, une partie de la route de la daïra a dévalé jusqu’au pied du bâtiment sinistré. Les eaux pluviales continuent toujours de couler vers le bas, entrainant chaque fois, dans leur sillage, plus de pierres et de boue qui vont s’amasser derrière les logements. A chaque averse, l’eau de pluie s’engouffre à l’intérieur de l’immeuble qui devient alors une patinoire. Les habitants vivent dans la crainte de voir le reste de «cette montagne de terre et de pierres» s’abattre, un jour, sur leurs maisons. «Lors des dernières pluies, particulièrement violentes, on ne dormait pas de peur d’être surpris par un éboulement. On surveillait le mouvement du terrain au cas où l’inévitable arriverait. Les trombes d’eau qui dévalent des hauteurs de l’auberge de jeunesse ont été déviées sommairement, sans toutefois empêcher une grande partie de couler vers nous. Pour le moment, la route de la daïra, réduite à une seule voie par l’éboulement, n’est ouverte que dans un sens. Rien n’indique qu’elle ne serait pas fermée définitivement si des travaux de confortement de tout le talus, ne sont pas entamés rapidement», nous confie un retraité.

A. O. T.