Les objectifs atteints

Le processus de mise en service du gaz naturel dans les villages de Boumahni, dans la commune d’Ain Zaouia, a atteint sa phase finale. En effet, après le raccordement des centaines d'habitations l'année dernière, notamment dans les villages de Bouhoukal et Ighaviene, ainsi que les villages d'Ait Maamar et Ait Amar Mouh, les mises en service ont touché cette fois, le périmètre le plus important. Il s'agit du village le plus peuplé, à savoir Tizi Ameur et les villages avoisinants, où l'entreprise a mis beaucoup de temps pour procéder à la levée des réserves qui succèdent aux opérations des essais sur un réseau d'alimentation s'étendant sur plus de 10 km. L'autre versant concerné par l'arrivée du gaz, sans doute le plus éloigné du chef-lieu communal, est constitué de trois villages situés à la limite des communes de Maâtkas et d'Aït Yahia Moussa, à savoir Kantidja, Iallalene et Ihamoutene. Dans ces zones reculées, tout est fin prêt pour procéder au branchement des foyers, ce qui permettra à plus de 700 habitants de bénéficier de la seule commodité qui leur manque. Dans un autre registre, un autre projet de raccordement en gaz, à la périphérie du chef-lieu et aux villages Azib Chikh et Tizi N' Yedlest, attend sa réception définitive. En somme, la commune d’Ain Zaouia fait désormais partie des municipalités où le taux de couverture en réseau gaz a atteint le pourcentage maximum espéré par les autorités locales.

