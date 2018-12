Le directeur d’Algérie-Télécom rassure

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Une délégation du comité du village Iâllalen a rencontré, dernièrement, le directeur d'Algérie-Télécom pour réclamer le raccordement du village à la fibre optique.

«Sachant que les travaux de branchement du bureau postal à la fibre optique tirent à leur fin, nous avons demandé au directeur d'Algérie-Télécom d'étendre cette commodité à travers tout le village», confie un membre de la délégation, précisant qu’une promesse a été donnée au sujet de l'implantation d'une antenne 4 GLTE dans le village. «Il est inutile de préciser l’importance d’une tel équipement, que nous attendons d’ailleurs depuis longtemps. Notre village est quand même l'un des plus grands de la commune ! Nous tenons à remercier le premier responsable qui nous a vite compris», poursuivra la même source. Par ailleurs, la même délégation s'est également déplacée au niveau de la direction des travaux publics pour s’enquérir de l’évolution du projet du revêtement en béton bitumineux du chemin intercommunal allant de Draâ Sachem (Draâ El-Mizan) à la RN25, en traversant leur village. «Le responsable des travaux publics nous a répondu que les plis ont été ouverts le 21 novembre dernier et que ce projet sera confié incessamment. On croit savoir que ceci interviendra en mars prochain», indique le même interlocuteur. Pour ce dernier, la réhabilitation de cet important axe routier, abandonné depuis plus d'une vingtaine d'années, notamment durant la décennie noire, urge dans ce versant, car il est question de désenclaver non seulement Iâlallen, mais aussi les bourgades Ighil El-Vir, Imazoughène et Ath Moh Kaci, relevant de la même commune. À noter que toutes les réserves concernant cette opération de revêtement ont été levées. «Elle s’étendra sur 13 kilomètres avec bien sûr les ouvrages d’accompagnement, comme les caniveaux», précise M. Roustane, subdivisionnaire des travaux publics de Draâ El-Mizan. Une nouvelle qui réjouira tous les usagers de cette route, même ceux de Draâ El-Mizan désirant se rendre à Tizi-Ouzou. En empruntant ce chemin, ils gagneront environ six kilomètres en évitant la RN25, en proie à une dégradation avancée.

Amar Ouramdane