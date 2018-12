Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Une journée de sensibilisation à l’utilisation abusive des réseaux sociaux a eu lieu, avant-hier jeudi, au niveau du siège de l’association culturelle Tagrawla, sis au village Taourirt Moussa (Béni Douala). Une activité qui a particulièrement ciblé les établissements scolaires, l’objectif étant de minimiser l’utilisation nocive des réseaux sociaux par les enfants et les adolescents. Cette journée a été donc une occasion d’informer et de sensibiliser cette population vulnérable sur les dangers et méfaits d’internet. Dans leur programme, les organisateurs ont élaboré de nombreuses activités, dont une exposition itinérante sur cette commodité, comportant son lot d’avantages mais aussi d’inconvénients. Une projection de films éducatifs et scientifiques, suivie de débats autour des thèmes retenus pour l’occasion, a enrichi le rendez-vous. En fin de soirée, au niveau du foyer de jeunes du village, les initiateurs de cette manifestation ont procédé à la distribution de documents de sensibilisation (flyers, dépliants, prospectus…) aux présents. S’en suivra l’animation d’un espace de discussions libres avec les jeunes. Il faut souligner la grande participation des étudiants de la région à cette journée, lesquels ont encadré les majorités des activités. «Nous avons essayé de transmettre un seul message à l’intention des enfants et des mineurs : la bonne utilisation de ce moyen de communication et d’information. Les parents, qui jouent un rôle principal dans la prévention, doivent être en alerte à la moindre utilisation immodérée», explique Amazigh Medani, membre-fondateur de ladite association.

Lyes Mechouek.