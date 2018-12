Le personnel du CFPA au chevet des handicapés

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, la direction du CFPA et son personnel ont décidé de rendre hommage à une stagiaire aux besoins spécifiques qui étudie au niveau de l’établissement. Pour encourager l’apprenante, qui parcourt quotidiennement des kilomètres pour se rendre au CFPA, ils ont organisé récemment une réception à sa faveur. «C'est une occasion pour dire à tous les handicapés qu'ils ont leur place dans notre centre et dans la société. Les personnes aux besoins spécifiques sont armées d'une volonté inouïe de réussir dans la vie. Notre stagiaire fait partie de ces personnes-là, celles qui relèvent les défis. D'ailleurs, il faut souligner que les handicapés ont toujours réussi dans le domaine de l'apprentissage», se félicite M. Terkmani, le directeur de cet établissement. Après la cérémonie, le personnel de l'établissement et les stagiaires se sont déplacés à la cité «des squatteurs» où ils ont rendu visite à une famille nécessiteuse comptant en son sein deux handicapées. «En plus des vêtements, une somme d'argent a été remise à cette famille qui vit dans le dénuement total», se désole le directeur. A rappeler que l'an dernier, un véritable élan de solidarité s'est formé autour de la même famille. Les restaurateurs de la ville de Tizi-Gheniff ont décidé de lui offrir gracieusement, à tour de rôle, des repas chauds quotidiennement. Les responsables du CFPA ont continué leur «périple» jusqu'au village Ath Mériem, où ils ont fait escale chez une autre famille comptant quatre handicapés. Celle-ci vit aussi dans des conditions défavorables, à l'intérieur d'une bâtisse délabrée. Des habits chauds lui ont été offerts, fait savoir M. Terkmani, qui précise que les stagiaires de l’établissement repeindront la maison dans les prochains jours. Le personnel a promis d'autres actions à l'avenir en direction de cette frange de la société. Pour rappel, l'hiver dernier, c'était l'association scientifique Assirem qui avait offert un fauteuil roulant à un jeune homme ayant perdu l’usage de ses jambes suite à un accident.

A. O.