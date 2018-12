L'APC se consacre à l'environnement

Par DDK | Il ya 8 minutes | 33 lecture(s)

La distinction obtenue récemment par l'APC de Tizi-Gheniff en matière d'environnement est une motivation pour davantage d’efforts à soigner l’image de la municipalité.

à rappeler que cette APC a obtenu le prix de la commune verte aux côtés d'Azazga, de Yakouren, d'Ifigha et de Tizi-Rached. Ce prix a été institué par le président de la République et lancé par le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. "C'est très intéressant d'occuper une telle place au niveau de toute la wilaya. Nous ferons en sorte d’aller de l'avant dans ce domaine", répondra, Djamel Mahmoud, le maire. D'ailleurs, nous avons constaté que le point noir du centre-ville, en l’occurrence l’énorme décharge publique, commence à être éradiquée. Elle a été clôturée et des panneaux interdisant toute décharge y sont plantés. "Les contrevenants seront sévèrement pénalisés", nous informera une source proche de l'APC. D'ailleurs, afin de récupérer cet espace et le mettre en valeur, une convention a été signée avec une association de Tizi-Ouzou qui y plantera des milliers d'arbres. "C'est un endroit que nous allons embellir et doter de tous les moyens à l'avenir pour la détente de nos concitoyens, d'autant plus qu'en été ce lieu est prisé pour la brise marine qui nous arrive des côtes de Boumerdès", expliquera de son côté un adjoint au maire. Par ailleurs, les responsables locaux comptent aussi lancer d'autres espaces verts aux abords du CEM Said Boubaghla. "Les ordures ménagères sont enlevées quotidiennement et acheminées au CET de Draâ El-Mizan. Il faudrait que tout le monde participe aux actions de propreté. Ce n'est pas l'affaire uniquement de l'APC elle concerne tous les citoyens. Il faudrait souligner au passage tous ces volontariats organisés dans les villages, en ville et dans les quartiers. Nous souhaitons que tous nos villages prennent part au concours Rabah Aissat du village le plus propre de la wilaya", déclarera le maire. Dans ce centre urbain, des actions ont été menées par les comités de quartiers, allant même jusqu'à peindre certains immeubles; des rampes d'escaliers et autres endroits. "En principe, c'est tout le monde qui prendra part à tous les appels lancés pour la protection de l'environnement. Vraiment, je suis jaloux de voir de petits villages réaliser des projets que l'Etat n'arrive pas à lancer. Je parle des villages qui participent au concours du village le plus propre. Ce sont des bourgades qu'on ne trouve même pas en Europe. Alors! Pourquoi pas Tizi-Gheniff? Déjà, dans les années 70, elle était reconnue comme étant l'une des villes les plus propres d'Algérie", dira un citoyen qui fait partie d'une association de quartier. En tout cas, il y a une prise de conscience qui fait son petit bonhomme de chemin, il faudrait seulement savoir la capitaliser.

Amar Ouramdane.