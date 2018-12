L’eau de la fontaine impropre à la consommation !

Par DDK | Il ya 8 minutes | 25 lecture(s)

Les citoyens du village Tarihant, dans la commune de Boudjima, vivent une situation difficile après les intempéries du mois de novembre dernier. Les pluies diluviennes ont causé des dégâts incommensurables sur les voies et réseaux divers, mais les ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux usées sont les plus touchés. À ces dégradations s’ajoute l’altération de l’eau de la fontaine du village. Pour le réseau d’assainissement, le comité du village a lancé un véritable cri de détresse à l’adresse de l’APC de Boudjima. Dans un courrier adressé aux élus locaux, les villageois réclament l’intervention des services concernés pour effectuer les réparations nécessaires. Après les pluies diluviennes, le réseau a subi des détériorations sur plusieurs points, dont Alma Ouarous. Toutefois, le plus grave a été signalé sur le réseau de drainage. Selon le courrier adressé à l’APC, les eaux usées se déversent dans les champs d’oliviers et des vergers, causant des dommages alarmants. Pour la fontaine Alma Ali, elle a vraisemblablement subi les conséquences de la détérioration des ouvrages cités. Une analyse bactériologique effectuée par les services d’hygiène de la mairie de Boudjima a révélé que son eau est impropre à la consommation. Un courrier a été adressé à cet effet au comité de village accompagné de recommandations pour nettoyer ce point d’eau auquel recourent beaucoup d’habitants. En fait, les pluies qui se sont abattues durant le mois dernier n’ont pas causé des dégâts uniquement à Boudjima, mais dans toutes les communes. Les plus touchées sont principalement celles du littoral, comme Mizrana, Tigzirt et Makouda. à Tigzirt, d’aucuns auront remarqué les stigmates des intempéries au niveau de la plage Tassallast. La rivière qui prend naissance du massif forestier de Mizrana a débordé sur la rive de cette belle plage. Les intempéries ont causé des dégâts matériels considérables, mais fort heureusement, aucune perte humaine n’a été déplorée. Au chapitre sanitaire, les craintes d’apparition de maladies à transmission hydrique étaient grandes au lendemain des pluies.

Akli N.