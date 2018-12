Le virage dangereux de Tamda Ali élargi

Par DDK | Il ya 8 minutes | 24 lecture(s)

C’est l’une des plus importantes opérations que vient de subir la RN25, sur le territoire de la commune d’Aït Yahia Moussa. Il s’agit de l’élargissement du virage du lieu-dit Tamda Ali, à quelques centaines de mètres du chemin communal, vers Tafoughalt. La direction des travaux publics a consacré une enveloppe importante pour aménager cet endroit qui constituait un véritable coupe-gorge pour les usagers de cet important axe routier. «L’opération était d’autant plus urgente que ce point était le théâtre de beaucoup d’accidents. Même les murs de protection ont été détruits suite au renversement de véhicules vers l'oued. Aujourd'hui, ce virage a été pris en charge comme il se doit. On a construit un mur de confortement en béton armé avant de procéder à son élargissement sur près de trois mètres», confie une source proche de ce projet. «C’est avec joie que nous avons accueilli la fin des travaux. J'ai personnellement assisté à plusieurs dérapages à ce niveau. Maintenant, deux véhicules, aussi gros soient-ils, peuvent se croiser», se félicite un chauffeur de taxi intervenant sur la ligne Draâ El-Mizan - Tizi-Ouzou. De visu, il a été, en effet, constaté que la circulation à cet endroit n'est plus dangereuse, d'autant plus que l’élargissement a été suivi de l'installation de barrières métalliques pour contrer le risque de dérapage vers le ravin. À noter que cet axe routier a subi une autre opération à l'entrée du chef-lieu communal, en allant vers Tizi-Ouzou. A ce niveau, c'est un mur de confortement qui a été construit pour éviter les mouvements du sol. Par ailleurs, le tronçon dégradé à l'entrée du centre urbain, sur une distance de 300 mètres, a été pris en charge, croit-on savoir, par le groupe ONE. «Avant ce bitumage, il y avait des embouteillages monstres sur ce tronçon. Un quart d'heure de plus était nécessaire pour le trajet vers le chef-lieu de wilaya. Maintenant, ça s’est fluidifié», se réjouit le conducteur d'un bus de transport de voyageurs. Certes, ces opérations sont venues à point nommé soulager les automobilistes, mais il faut rappeler que les transporteurs assurant notamment la desserte vers Tizi-Ouzou et Draâ El-Mizan avaient interpellé, dernièrement, le directeur des travaux publics sur l'état de délabrement de cette importante route nationale, dont la couche de bitume a été notablement dégradée par les poids lourds en provenance de Bouira. Ceci sachant que la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest n’est toujours pas livrée à cause de multiples couacs, principalement les oppositions de propriétaires terriens.

Amar Ouramdane